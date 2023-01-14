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Rusya’dan Ormanya’ya düşkün leylekler için geldi

- Bu leyleği fotoğraflamak için 2 bin kilometre yol katetti

Rusya'dan Ormanya'ya düşkün leylekler için geldi

14 Ocak 2023 Cumartesi 12:24

 Rus belgesel fotoğrafçısı Natasha Lozinskaya, Ormanya'da tedavi gören leylekleri çekmek için Rusya'dan 2 bin 74 kilometre yol katederek Kocaeli'ye geldi.   
  Rus belgesel fotoğrafçısı Natasha Lozinskaya, sosyal medyadan takip ettiği Ormanya’daki göç edemeyen leylekleri fotoğraflamak için 2 bin 74 kilometre yol katetti. Doğa ve belgesel fotoğrafçılığı ile ilgilenen Lozinskaya, özellikle yaban hayvanlarına karşı yapılan çalışmalardan etkilendiğini belirterek, “Düşkün Leylekler Evi” başta olmak üzere “Engelli Kuşlar Barınağı” ve “Pelikan Adası’’nda da çeşitli çekimler gerçekleştirdi. Belgesel fotoğrafçısı Natasha Lozinskaya, 3 gün boyunca göç edemeyen leyleklerin fotoğraflarını çekerek, yetkililerden bu hayvanların neden göç edemediğine dair hikayeleri hakkında bilgi aldı.  
  İsviçre’de halkalandığı belirlenen ve yaralı olarak merkeze getirilen bir leyleğin rehabilitasyon sürecini Düşkün Leylekler Evi’nde geçirdiğini öğrenen Lozinskaya, çektiği fotoğrafları ve aldığı bilgilerle hikayeleştirecek. Çekimlerin büyük çoğunluğunu düşkün leylekler ile geçiren belgeselci, bakıcı personel ile leyleklerin gündelik bakım koşullarını fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde yaşayan Natasha Lozinskaya, doğa, belgesel ve sanat fotoğrafçılığı yapıyor. Yaptığı işlerde sosyal ve kültürel özellikleri ön plana çıkarmayı seven sanatçı, fotoğrafların hikayeyi tamamlayan bir unsur olduğunu dile getirerek projelerinde bunun önemli bir rol oynadığını dile getirdi. 
 
  Leylekler tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya salınıyor 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkında düşkün leylekler için hazırlanan açık hava barınağına Düşkün Leylekler Evi adı verildi. Göç yorgunu, yaralı, kırık kanat, eksik telek, yavruyken yuvadan düşme ve darbe sonrası travma gibi sebepler ile Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen leyleklere gerekli müdahaleler yapılarak tedavi ve rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya salınıyor. 
 


İHA
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