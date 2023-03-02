Rusya’nın Ukrayna’ya Yönelik Saldırıları 8.inci Gün

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 8. nci gününde Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'nci tur görüşmelerin yapılacağı Brest bölgesi 104 yıl önce 3 Mart 1918 de birinci dünya savaşı sonrası Osmanlı Rusya barış anlaşması yapılan yer olarak tarihe geçmişti

Görüşmelerin Yapılacağı Yerin Tarihi

Bu gün 3 Mart 2018. Rusya İle Ukrayna arasında 8 gündür devam eden ve üçüncü dünya savaşının fitilini ateşleyen savaş da ateş kes görüşmelerin yapılacağı bölgenin tarihi geçmişi çok önemli

Brest Litovşski Antlaşması

Brest Litovsk Barış Antlaşması, 3 Mart 1918 tarihinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmış, İttifak Devletleri'nin yenilmesi üzerine geçersiz kalmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı en son antlaşmadır.