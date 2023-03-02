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Rusya’nın Ukrayna’ya Yönelik Saldırıları 8.inci Gün

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Saldırıları 8.inci Gün

02 Mart 2023 Perşembe 21:56

 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 8. nci gününde Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'nci tur görüşmelerin yapılacağı Brest bölgesi 104 yıl önce 3 Mart 1918 de birinci dünya savaşı sonrası Osmanlı Rusya barış anlaşması yapılan yer olarak tarihe geçmişti
Rus heyetinin 2'nci tur görüşmeler için Belarus’un Brest Bölgesi’ndeki Belovezhskaya Pushcha’ya vardığı bildirilirken, Ukrayna heyetinin başkent Kiev'den yola çıktığı ve müzakerelerin yapılacağı bölgeye yarın varmasının beklendiği aktarıldı.
Görüşmelerin Yapılacağı Yerin Tarihi
Bu gün 3 Mart 2018. Rusya İle Ukrayna arasında 8 gündür devam eden ve üçüncü dünya savaşının fitilini ateşleyen savaş da ateş kes görüşmelerin yapılacağı bölgenin tarihi geçmişi çok önemli
Brest Litovşski Antlaşması
Brest Litovsk Barış Antlaşması, 3 Mart 1918 tarihinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmış, İttifak Devletleri'nin yenilmesi üzerine geçersiz kalmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı en son antlaşmadır.
Çanakkale Savaşları'ndan sonra yardım bulamayan Rus İmparatorluğu, ekonomik alanda son büyük darbeyi yemiş oldu ve iç savaşlar yaşadı. Şubat 1917 ve Ekim 1917'de gerçekleşen bu iki devrim sonucunda başa gelen komünist hükûmet (Lenin'in hükûmeti, Sovyet Rusya), savaşa karşıydı. O yüzden hükûmet Avrupalı devletlerle (Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı ile) hemen barış antlaşması imzalamaya girişti. Bu devletler büyük miktarda toprak istedi. Ama toprak kaybına Rusya komünistleri karşıydı. Yeni Sovyet Hükûmeti, barış antlaşmalarını kendi içinde görüştükten sonra, toprak kaybını savaşa tercih etti.
Antlaşma sonuçları
Alman İmparatorluğu'na Baltık ülkeleri (Estonya, Litvanya and Letonya), Polonya, Belarus, Ukrayna ve Finlandiya
Osmanlı Devleti'ne Kars, Ardahan, Batum (sonradan Sovyetlere verildi) ve Artvin verildi. Antlaşma Rusya'nın Brest-Litovsk Kenti'nde imzalandığından dolayı, antlaşmaya bu isim verilmiştir.





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