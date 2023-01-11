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Rüzgar gülü enerjisi ile ısıtılan teknolojik cam serada ilk fide dikildi

Rüzgar gülü enerjisi ile ısıtılan teknolojik cam serada ilk fide dikildi

Rüzgar gülü enerjisi ile ısıtılan teknolojik cam serada ilk fide dikildi

11 Ocak 2023 Çarşamba 15:03


Bandırma’da Yücel Eko Tarım tarafından kurulumunun ilk etabı tamamlanan yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar gülü enerjisi ile ısıtılan teknolojik cam serada domates fideleri dikildi.
İl Müdürümüz Erkan Alkan, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip teknolojik serada domates fidesi dikerek üretime katkıda bulundu.
Domates fidelerinin can bulduğu teknolojik seranın Balıkesir tarımı ve ülke ekonomisine çok yüksek katma değer sağlayacağını vurgulayan İl Müdürümüz Alkan, bölgede ki seracılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretime kazandırmanın üretimde sürekliliği sağlayarak, markalaşma ve pazar payını arttırma yönünde ki önemini dile getirdi.
Tam otomatik otomasyon sistemi ile topraksız tarım yapılan cam sera alanında soğuk hava depolarıda dahil olmak üzere tüm sistemde rüzgar gülü enerjisiyle elde edilen yenilenebilir enerji kullanılıyor.
Uygulanan proje ile üretimde süreklilik kazanmak adına rüzgar enerjisi ile ısıtılacak teknolojik cam seraların yaygınlaşması ve bölgeye katma değer sağlaması hedefleniyor.


İHA
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