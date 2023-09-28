SAFRANBOLU'DAN HADRİANA ANTİK KENTİ'NE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

İnsanoğlu kuş misali, modern teknolojinin imkanlarını kullanıp zamanı en iyi şekilde değerlendirirsek gerçekten çok şey yapılıyor.

Karabük'de uydu üzerinden birçok ülkeye yayın yapan BRTV'nin sahipleri 25 yıllık arkadaşlarım Mehmet ve Osman Çetinkaya'nın annelerinin cenazesine katılmak için Finlandiya'da birlikte belgesel çektiğim Mehmet Çetinkaya ile birlikte Karabük'e geldim.

HELSİNKİ'DEN SAFRANBOLU'YA

FİNLANDİYA HELSİNKİ'DEN TÜRKİYE SAFRANBOLU'YA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM.

SAFRANBOLU'DAN. BELEDİYE MİSAFİR İLİŞKİLER REHBERİ COŞKUN ÇELİK İLE OĞLUM AHMET EMİRHAN'IN KAMERAMANLIĞI EŞLİĞİNDE CANLI YAYINLANAN BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

SAFRANBOLU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

BİR ZAMANLAR SAFRANBOLU

BİZ SAFRANBOLU İLE İLGİLİ MAKALEMİZİ YAZARKEN 1990 YILINDA ÇEKİLMİŞ BURAM BURAM TARİH VE KÜLTÜR KOKAN TGRT BELGESEL TV'DE SAFRANBOLU YAYINLANIYORDU.

BELGESEL TADINDA BİR ZAMANLAR SAFRANBOLU'DA DEVRİ ALEM

KARABÜK'TE 5500 YILLIK ANTİK KENT

Belgesel tadında Karabük ili Eskipazar ilçesinde 5500 yıl önce kurulan Hadriana Antik kentinde oğlum Ahmet Emirhan ile belgesel çekip canlı yayınlar yaptık.

KAZI BAŞKANI ERSİN ÇELİKBAŞ'DAN BİLGİ ALDIK

Karabük Eskipazar Adriana Polis Antik Kenti kazı başkanı Ersin Çelikbaş ile yaptığımız telefon görüşmemizde Antik kentin İpekyolu üzerinde olduğunu binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Emevi ve Abbasi islam ordularının İstanbul’u fethe gelirken Adriana antik kentinde savaş ve mücadele ettiklerine dair izlerin ve objelerin bulunduğunu açıkladı.

HADRİANAPOLİS'DEN ESKİPAZAR'A DEVRİ ALEM

Karabük Eskipazar’da yaşayan ilk halkın Proto-Hititler olduğu kabul edilmektedir. Küçük Asya (Asianic) kavimlerinden olan Proto-Hititler aynı zamanda Turani (Ortaasyalı) dirler. M.Ö. 5000’den itibaren Anadolu’ya gelerek Hisarlar eteğinde şehir krallıkları kurarak ilk siyasi hayatı Anadolu’da başlatmışlardır.

SOSYAL MEDYA. PAYLAŞIMI

İPEK YOLU ÜZERİN DE ANTİK BİR KENT.

Eskipazar’ın antik devirde adı, Hadrianapolis olarak geçmektedir. Kuruluş tarihi İskender’in ölümü olan M.Ö. 323’ten sonraya rastlar. Makedonya İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla oluşan yeni devletlerden Paflagonya Devleti, Eskipazar’ı sınırları içerisinde alır. Şimdiki Eskipazar’a 5 km. uzaklıktaki Budaklar Köyü Hacamatlar Mahallesinin bulunduğu yerde, Hadrianapolis Antik Kentinin kalıntıları vardır. Bunların içinde mahzenler, saray merdiveni kalıntıları ve hamam harabeleri mevcuttur. Sığınak ve su kanalları kalıntılarına halen rastlanılmaktadır. Bu kentin kurulduğu yerin genişliğine bakıldığında, 6 büyük merkezden birisinin olduğu hemen belli olmaktadır. M.Ö. 63 yılında buraya Romalılar hakim olmuştur. Yine Budaklar Köyü çevresindeki kalıntılarda da Romalılara ait yapılar ve mezarlar bulunmaktadır. Hadrianapolis- Paflagonyalılar ve Romalılar devrinde önemli merkezlerden biridir. Ulaşımın Bartın ve Amasra yolu ile yapıldığı tahmin edilmektedir. Romalıları kesin yenilgiye uğratan Selçuklular, Hadrianapolisi ele geçirmişlerdir. Harap ve yıkılmış bir şekilde olduğu için Selçuklu devrinde Viranşehir adıyla anılmıştır. Budaklar Köyü Hacamatlar Mahallesindeki kalıntılardan birçok kavmin yaşadığı anlaşılmaktadır. Alt alta mezar yapıları, yine diğer barınak kalıntılarının altından diğer bir kalıntı çıkmaktadır. Bu da gösteriyor ki kent birkaç kez yıkılmış, yeniden yapılmıştır. Selçuklular devrine ait sarnıç ve kiremitten yapılmış bina kalıntıları da mevcuttur. Yatılı Bölge Okulu’nun altındaki çeşmenin suyunun tarihinin Romalılara kadar uzandığı su büzlerinden anlaşılmaktadır.





Selçukluların Moğollara yenilmesinden sonra 1309 yıllarında Selçuklu Devleti ortadan kalkmış, Viranşehir (Eskipazar), Kastamonu, Safranbolu’yu içine alan Candaroğulları’nın eline geçmiştir. 1398 yıllarında Yıldırım Beyazıt’ın Candaroğulları Beyliğini Osmanlı Devletine katmasıyla, Viranşehir Osmanlı Devletine geçmiş oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sancak beyliği (Mutasarrıflık) olan Eskipazar, Bolu’ya bağlı idi. 1324-1692 yıllarına kadar böyle kalmıştır. 1692-1811 yıllarında yapılan yeni düzenlemelerle de yine Bolu İlinin bir idari birimidir. 1811-1864 yıllarında Viranşehir bir sancak merkezi ve Bolu ile müşterek bir yönetim altında idi. Aynı yıllarda bir Mutasarrıflık ve Mültezimlik idi. Viranşehir ile Gerede arasında bulunan köyler aynı dönemde Ulak adı altında ilçe yapılmış ve Bolu’ya bağlanmıştır. 1845 yılında Abdülmecit döneminde ise kasaba teşkilatının kurulmasıyla “Mecidiye” adını almıştır.

CENAZEYE KATILDIM ÇETİNKAYA KARDEŞLERİN ACISINI PAYLAŞTIM

FİNLANDİYA'DA BİRLİKTE BELGESEL ÇEKTİĞİM YOL ARKADAŞIM MEHMET ÇETİNKAYA'NIN ANNESİ BİZ FİNLANDİYA'DA BELGESEL ÇEKERKEN VEFAT ETMİŞTİ.

KARABÜK -SAFRANBOLU'DAN BİRÇOK ÜLKEYE UYDU ÜZERİNDEN YAYIN YAPAN BRTV'NİN SAHİPLERİ 25 YILLIK ARKADAŞLARIM MEHMET VE OSMAN ÇETİNKAYA KARDEŞLERİN ANNE ACISINI PAYLAŞIP KARABÜK SAFRANBOLU'DAKİ CENAZE MERASİMİNE KATILDIM.

MERHUMEYE BİR KEZ DAHA ALLAH'DAN

(CC)

RAHMET NİYAZ EDİYORUM.

MAKAM VE MEKANI CENNET OLSUN.