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Sağ gözünde yüzde 60 görme kaybı oluştu, yine de şikayetçi olmadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde restoran çıkışı saldırıya uğrayan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar'ın sağ gözünde yüzde 60 görme kaybı oluştu. Başkan cezaevindeki şahıstan şikayetçi olmadı.

Sağ gözünde yüzde 60 görme kaybı oluştu, yine de şikayetçi olmadı

03 Eylül 2023 Pazar 16:46

Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, 2 hafta önce restoran çıkışında bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda aldığı yumruk darbesi sonucu gözlüğünün camının gözüne batmasıyla yaralanan Ahmet Çokyaşar ameliyata alındı. Sağ gözünde yüzde 60’lık bir görme kaybı oluşan başkan, 14 gündür hastanede gördüğü tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Ahmet Çokyaşar’a saldırıda bulunan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti fakat Çokyaşar şikayetini geri çekti.

 

“2. kez ameliyata girmeyi bekliyorum”

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çoksayar, “Bu olay iki hafta önce Salı günü gerçekleşti. Daha önce birkaç işle ilgili çalışmalarımız olmuştu. Kendisi bizimle yaptığı bir işle alakalı maliye incelemesinden kaynaklı ceza yemiş. Bana dedi ki ‘ Ben bu cezayı yedim fakat sizin yüzünüzden yedim’. Fatura kesmediği için yediği cezayla bizim hiçbir alakamız yoktur. Biz de ‘Hukuki tarafına bakalım gereken neyse yaparız’ dedik. Aramızda herhangi bir husumet gerçekleşmedi. Ben hesabı ödedikten sonra arkamı döner dönmez bana yumruk attı. Gözümdeki gözlüğün camı gözümün içine giriyor, durum bundan ibaret. Ameliyata girdim, bugün 13. gün. 2. kez ameliyata girmeyi bekliyorum. Şu anda gözümde yüzde 60 ‘lık bir görme kaybı mevcut. O kişiyi ailesi, vatanı, milleti için affettim. Umuyorum ki istemeyerek yaptı. Kamu davası şu an devam ediyor” dedi.



İHA
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