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Sağlıkkent Konutlarında Ön Teslimat 20 Kasım'da

Kocaeli'de sağlık çalışanları için hayata geçirilen Sağlıkkent Konutlarında dairelerin ön teslimatının, 20 Kasım itibariyle başlayacağı öğrenildi.

Sağlıkkent Konutlarında Ön Teslimat 20 Kasım'da

26 Ekim 2023 Perşembe 13:28

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kent Konut’un Kartepe’de teslime hazırlanan Sağlıkkent Konutlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Gündoğdu’ya Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, firma yetkilileri ve proje koordinatörleri eşlik etti. Sağlık personelinin yüzünü güldüren projenin teslimine sayılı günler kala konutları gezen Genel Sekreter Gündoğdu, projeyi en ince ayrıntısına kadar yerinde inceleyerek, teknik personelden son durum hakkında bilgi aldı. 
 Her ihtiyaca yönelik farklı konut tiplerinin bulunduğu projede; ticari alanlar, açık otoparklar ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Ayrıca geniş yeşil alana yer verilerek ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suyu toplanıp tekrar kullanılacak, bu geri kazanım sayesinde site sakinleri aidattan tasarruf sağlayacak. 502 dairenin olduğu Sağlıkkent Konutlarında, 52 adet 1+1 daire, 350 adet 2+1 daire ve 100 adet 3+1 daire yer alıyor. Teslim aşamasına yaklaşılan ve çalışmaların hızla sürdüğü projede, daire içi ve altyapı imalatları tamamlandı. Site içi yol ve peyzaj çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sağlıkkent Konutlarında dairelerin ön teslimatı 20 Kasım tarihi itibariyle başlayacak.




İHA
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