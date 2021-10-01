Sağlıkkent Konutları’nın tanıtımı yapıldı

Pandemi sürecinde vefakâr sağlık çalışanları için birçok imkan sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyle sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sağlık kuruluşlarına tıbbı cihaz, araç, ekipman, konaklama, medikal ve personel desteği veren Büyükşehir, sağlık çalışanları için 502 konutluk projede harekete geçti.





BAŞVURULAR 1 EKİM’DE BAŞLIYOR

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programda sağlık çalışanlarının başvuru yapabileceği konut projesinin tanıtımı yapıldı. 1-15 Ekim tarihleri arasında başvuruları yapılacak konutların fiyatları 255-528 bin lira arasında değişiyor.





18 AYDA TESLİM EDİLECEK

Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatı ile konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacağı vurgulandı. Büyükşehir tarafından 18 ayda teslim edilmesi planlanan 13 blok 502 daireden oluşan konutlar yüzde 0.79 oranında faiz ile sağlık çalışanlarına sunulacak.





SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA TAKİP ETTİ

Tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kent Konut AŞ Genel Müdürü Erhan Coşan, sağlık çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.





“TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde sağladığı destekleri anlatan Genel Sekreter Gündoğdu, “Pandemi sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Tahir Büyükakın’ın talimatları ile hem sağlık çalışanlarımızın hem de ekonomik olarak etkilenen esnafımızın ve vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, çalışma şartlarını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.





“350 MİLYON TL HARCAMA YAPTIK”

Gündoğdu, “Bu süreçte su faturalarında indirime gidildi. Şoför, kuaför, kahvehane gibi birçok esnafımıza nakdi yardım desteği verildi. Halkımızın dert ortağı olduk, hep yanında olduk. Büyükşehir Belediyemizin bütün imkânlarını da seferber ettik. Bu kapsamda bugüne kadar bütçeden yaklaşık 350 milyon TL harcama yaptık” ifadelerini kullandı.





“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKÂRLIĞI BÜYÜK”

Gündoğdu, “Pandemi sürecinde haftalarca evine gidemeyen sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımız için gecelerini gündüzlerine kattılar. Pandemi mücadelesinde sağlık çalışanlarımızın bu fedakârlığı ve gayretinin çok önemli payı bulunuyor. Koronavirüs salgının yoğun olduğu dönemlerde sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım imkânı sağladık. Yoğun tempoda çalıştıklarından dolayı evlerine gidemedikleri için onların barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Pandemi sürecinin hafiflediği günlerde ise stres atıp ailece dinlenmeleri için belediyemize ait tesislerde kamp imkânları sağladık. Sürekli yanlarında olarak onların dertlerine derman olmaya çalıştık” şeklinde konuştu.





“PANDEMİ SÜRECİNDE BİRİNCİ SEÇİLDİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bazı anket firmaları tarafından pandemi sürecinde verilen destekler dolayısıyla birinci seçildiğini hatırlatan Gündoğdu, “Bu bizim için hem gurur kaynağı hem de bir nebze de olsa verdiğimiz emeklerin karşılığı oldu. Şimdi de kısa bir süre önce Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın müjdesini verdiği sağlık çalışanlarımıza yönelik inşa edeceğimiz Sağlıkkent Konutlarına ilişkin sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Toplam 502 daireden oluşacak konutlarımızı Kocaeli’de ikamet eden sağlık çalışanlarımız için yapacağız” dedi.





KARTEPE’DE KIYMETLİ BİR LOKASYONDA

Genel Sekreter Gündoğdu, “Kartepe ilçemizin kıymetli bir lokasyonunda bulunan, her şeyin düşünüldüğü Sağlıkkent konutları, sağlık kahramanlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Başkanımız Tahir Büyükakın ödemeleri peşin yapanlara yüzde 5 indirim yapılması talimatını verdi. Cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık personelimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere destek olmaya, devam edeceğimizi belirtiyorum” diye konuştu.





“BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR”

Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde sağlık çalışanlarına büyük destek verdiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Şu anda Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Türkiye’nin en büyük PCR laboratuvarına sahibiz. Sadece kamuda 20 bin test yapabilecek düzeydeyiz. Araç, personel ve şoför desteği hala devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte bize unutulmaz bir müjde verdi. 502 konut desteği bizim için çok anlamlı. Bu destek için teşekkür ediyoruz” dedi.





36 BİN METREKARE ALANDA YAPILACAK

Sağlıkkent Konutları projesini anlatan Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan ise “Projemiz Kartepe Kent meydanına yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklarımız 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden olacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak” diye konuştu.





EKOLOJİK BİNALAR OLACAK

Dairelerin her biri 69 ile 135 metrekare arasında değişiyor. 2 bin 100 metrekare ticaret alanı mevcut. Projede yeşil alan bol bırakılarak ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suları toplanacak. Yağmur suları tekrar kullanılacak. Bu geri kazanım sayesinde site sakinleri düşük aidat ödeyecek. Elektrikli araçlar için batarya dolum merkezi olacak.





255 BİNDEN BAŞLIYOR

Fiyatlar 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Projeden daire alacak olan sağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,25 oranında faiz kullanabilecek. Konutları peşin alanlara yüzde 5 daha indirim yapılacak.



