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Sağlıklı yaşamın adresi; Anne Şehir

Büyükşehir’in Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programının katılımcılarına yönelik periyodik sağlık kontrolü gerçekleştirildi

Sağlıklı yaşamın adresi; Anne Şehir

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir projesi kapsamında spor yapan kadınlara obeziteden korunmak ve sağlıklı beslenmeye yönelik; fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde spor egzersizleri yaptırılıyor. Katılımcı üyelerin belirli bir zaman aralığında sporda yaptıkları kazanımları değerlendirebilmek adına, periyodik olarak sağlık kontrolleri de yapılıyor.


ANNE ŞEHİRLİLERE SAĞLIK KONTROLÜ

Belli aralıklarla gerçekleşen sağlık taramalarının yanında alanında uzman diyetisyenler tarafından da ayda bir vücuttaki yağ, kas ve su oranlarının takibi yapılıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir katılımcı üyeleri bu sayede spor yaparken de vücutlarındaki değişim diyetisyenler tarafından takip ediliyor. Ardından katılımcı üyeye sağlıklı beslenme ve diyet programı ile eğitimler veriliyor. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programına dâhil olmak isteyen vatandaşların 0262 318 27 24 numaralı telefonu araması yeterli. 


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