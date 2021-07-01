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Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar Ve Kadın Kahramanlar Müzesi

Devri Alem tv olarak araştırmacı gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman'ın yönetmenliğinde çekilen Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi ile ilgili çekilen belgeseli sizlere sunuyoruz.

Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar Ve Kadın Kahramanlar Müzesi

01 Temmuz 2021 Perşembe 10:36

 Belgeseli izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.youtube.com/watch?v=WjkdPvtv_XU&t=198s

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 99. yıl dönümü dolayısıyla, POLATLI/Sakarya Köyü’nde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve kurtuluş savaşında kadınlarımızın kahramanlığının anlatıldığı ayrıca Halide Edip Adıvar tarafından yunan mezaliminin araştırılıp, rapor haline getirildiği Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesini gezip belgesel programı çekerek sizlere sunduk. Biz gazeteciler olarak ziyaret edip www.devrialem.tv olarak ulusal ve bölgeseli tv kanallarına gönderdik.
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