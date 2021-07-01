Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar Ve Kadın Kahramanlar Müzesi

Devri Alem tv olarak araştırmacı gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman'ın yönetmenliğinde çekilen Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi ile ilgili çekilen belgeseli sizlere sunuyoruz.