Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar Ve Kadın Kahramanlar Müzesi
Devri Alem tv olarak araştırmacı gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman'ın yönetmenliğinde çekilen Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi ile ilgili çekilen belgeseli sizlere sunuyoruz.
https://www.youtube.com/watch?v=WjkdPvtv_XU&t=198s
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 99. yıl dönümü dolayısıyla, POLATLI/Sakarya Köyü’nde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve kurtuluş savaşında kadınlarımızın kahramanlığının anlatıldığı ayrıca Halide Edip Adıvar tarafından yunan mezaliminin araştırılıp, rapor haline getirildiği Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesini gezip belgesel programı çekerek sizlere sunduk. Biz gazeteciler olarak ziyaret edip www.devrialem.tv olarak ulusal ve bölgeseli tv kanallarına gönderdik.