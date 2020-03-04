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Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun minyatür eserleri Kocaeli'de sergileniyor

Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun "Yol" isimli minyatür sergisi, Kocaeli'deki Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Nazmi Kişioğlu'nun minyatür eserleri Kocaeli'de sergileniyor

04 Mart 2020 Çarşamba 09:57

Küratörlüğünü Meltem Çömlekçioğlu'nun üstlendiği 40 eserden oluşan serginin açılışına sanatseverler ilgi gösterdi.
Nazmi Kişioğlu, sergi açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisiyle yüzleştiği bir sergi düzenlemek istediğini belirterek, "12 yıllık süreyi 'Yol' adında toplayarak hangi yollardan geçtiğimi sanatseverlere göstermek istedim. Sergide 40 eser var. Eserlerimde insanların mücadelesini, yolunu bulmasını aktardım. Bazen mutsuzluğumu bazen mutluluğu bazen de hüznü yansıttım." diye konuştu.

Kişioğlu, sanatseverlerin sergiye olan ilgisinden memnun olduğunu kaydetti.

Küratör Çömlekçioğlu da Kişioğlu'nun aynı zamanda minyatür öğrencisi olduğunu aktararak, Kişioğlu'nun eserlerinin Kocaeli'de de görülmesini istediğini bildirdi.

Sergi, 3 Nisan Cuma gününe kadar sanatseverlerce ziyaret edilebilecek.


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Sanatçı Nazmi Kişioğlunun Minyatür Eserleri Kocaelide Sergileniyor
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