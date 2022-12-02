Sanayi Kenti Kocaeli̇ de Tarıma da Önem Veriliyor

“..Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 2021 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan “ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi”; Valilik, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyinin de paydaş olduğu bir yapılanma olup 7 farklı başlıkta (Kültür-Sanat-Turizm, Sosyal Politikalar, Gençlik-Spor-Eğitim, Bilim-Teknoloji-İnovasyon, Çevre-Şehircilik, Sivil Toplum-Katılımcı Yönetim-Medya, Sanayi-Ekonomi-İstihdam) oluşturulan politika kurulları ile çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.

“..Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 2021 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan “ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi”; Valilik, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyinin de paydaş olduğu bir yapılanma olup 7 farklı başlıkta (Kültür-Sanat-Turizm, Sosyal Politikalar, Gençlik-Spor-Eğitim, Bilim-Teknoloji-İnovasyon, Çevre-Şehircilik, Sivil Toplum-Katılımcı Yönetim-Medya, Sanayi-Ekonomi-İstihdam) oluşturulan politika kurulları ile çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.

“..Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 2021 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan “ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi”; Valilik, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyinin de paydaş olduğu bir yapılanma olup 7 farklı başlıkta (Kültür-Sanat-Turizm, Sosyal Politikalar, Gençlik-Spor-Eğitim, Bilim-Teknoloji-İnovasyon, Çevre-Şehircilik, Sivil Toplum-Katılımcı Yönetim-Medya, Sanayi-Ekonomi-İstihdam) oluşturulan politika kurulları ile çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.

Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla, Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak; model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk önemli adımı atıyor. Kocaeli “Tarım Şurası ve Çalıştayı” geniş bir katılımla 2 Aralık Perşembe Günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla, Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak; model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk önemli adımı atıyor. Kocaeli “Tarım Şurası ve Çalıştayı” geniş bir katılımla 2 Aralık Perşembe Günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla, Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak; model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk önemli adımı atıyor. Kocaeli “Tarım Şurası ve Çalıştayı” geniş bir katılımla 2 Aralık Perşembe Günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak.