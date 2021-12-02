Sanayi Kenti Kocaeli'de Tarıma da Önem Veriliyor

Dünya ile birlikte ülkemizin de etkilendiği küresel ısınma, iklim değişiklikleri tarımın geleceğine dair hayata geçirilecek önlemler ve politikaların vazgeçilmezliğini bir kez daha artırdı. Özellikle pandemi süreci ile birlikte tarımsal ürünlerin ve sağlıklı gıdaların üretiminin önemi daha da ön plana çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık yapan ve bu sektöre hizmet veren tüm üreticilerinin sorunlarına çözüm sağlamak, mutlu şehir vizyonu ile gelecekte tarım üretimine yön verilmesi amacıyla Tarım Şurası ve Çalıştayı’nı hayata geçiriyor.