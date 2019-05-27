Sanayici ve Öğrenci İftarda Buluştu

GTÜ öğrencileri ve sanayiciler, GTÜ Kampüsünde iftarda bir araya geldiler.

Ramazan dolayısı ile Gebze Teknik Üniversitesinde(GTÜ) öğrencilere Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi yönetimi katkıları ile bir iftar yemeği organizasyonu yapıldı. İftar yemeğine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, OSB yönetim kurulu üyeleri, OSB çalışanları, OSB üyesi sanayicileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

GTÜ Personel yemek hanesinde gerçekleştirilen iftar yemeği Kuranı Kerimden ayetlerin okunması ile başladı. Birlikte açılan oruçların ardından, çay ve sohbet eşliğinde organizasyon sonlandı. Üniversitenin sınav haftasına denk gelen iftar organizasyonuna öğrenciler tarafından katılım yoğun oldu. Sanayicilerin öğrenciler ile iftar organizasyonunda bir araya gelmesi öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.