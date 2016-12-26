Kocaeli’de saha çalışmalarına çok fazla önem vermeyen ve saha da görünmeyen Sancaklı’nın meclis karnesi de eleştirilen konuların başında geliyor.
SADECE 3 SORU ÖNERGESİ VAR!
Verdiği soru önergeleriyle mecliste defalarca en çok soru önergesi veren milletvekili seçilen Lütfü Türkkan’dan bayrağı devralan Saffet Sancaklı’nın bir yıllık meclis performansında 1 kanun teklifi, 3 yazılı soru önergesi bulunuyor. Sancaklı’nın karnesi kulislerde, “MHP’li Milletvekili Saffet Sancaklı ne yapıyor” sorusunu akıllara getirirken, bundan sonraki süreçte Sancaklı’nın nasıl bir çalışma performansı izleyeceği ise oldukça merak ediliyor.