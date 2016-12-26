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Sancaklı ne yapıyor?

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili seçilen eski Milli futbolcu Saffet Sancaklı, performansı ile Kocaeli’nin en çok eleştirilen milletvekili olarak öne çıkıyor.

Sancaklı ne yapıyor?

26 Aralık 2016 Pazartesi 16:45

 Kocaeli’de saha çalışmalarına çok fazla önem vermeyen ve saha da görünmeyen Sancaklı’nın meclis karnesi de eleştirilen konuların başında geliyor.

SADECE 3 SORU ÖNERGESİ VAR!

Verdiği soru önergeleriyle mecliste defalarca en çok soru önergesi veren milletvekili seçilen Lütfü Türkkan’dan bayrağı devralan Saffet Sancaklı’nın bir yıllık meclis performansında 1 kanun teklifi, 3 yazılı soru önergesi bulunuyor. Sancaklı’nın karnesi kulislerde, “MHP’li Milletvekili Saffet Sancaklı ne yapıyor” sorusunu akıllara getirirken, bundan sonraki süreçte Sancaklı’nın nasıl bir çalışma performansı izleyeceği ise oldukça merak ediliyor.

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