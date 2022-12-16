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Saraçhane'de ''Millet, iradesine sahip çıkıyor'' mitingi düzenlendi

Saraçhane'de ''Millet, iradesine sahip çıkıyor'' mitingi düzenlendi

16 Aralık 2022 Cuma 14:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 4), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener (sağ 4), Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (solda), Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda), Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal (sağ 2), Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir (sağ 3), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 3), Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından düzenlenen ''Millet, iradesine sahip çıkıyor'' mitingi öncesinde Saraçhane'deki belediye binasında bir araya geldi.


AA
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