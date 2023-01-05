Sarıkamış Şehitleri Dilovası'nda anıldı

Binlerce şehidin verildiği Sarıkamış Destanı, 108. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Dilovası'nda da çeşitli etkinliklerle anıldı.





1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 108'inci yılında Dilovası'nda düzenlenen etkinlikle anıldılar.

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliği Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde; Dilovası Kaymakamı Dr.Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

SARIKAMIŞ DESTANI BELGESELİ DUYGULANDIRDI

Anma etkinliği Kültür Merkezi girişinde açılan Sarıkamış Şehitlerini anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesi ile başladı. Program; Sarıkamış Destanının anlatıldığı belgesel gösterimi ile devam ederken, belgeseli izleyen konukların zaman zaman duygulandıkları görüldü.

VATANIMIZ İÇİN GEREKTİĞİNDE GÖZÜMÜZÜ BİLE KIRPMAYIZ

Belgeselin ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir günün anısına bir konuşma yaptı. Başkan Şayir yaptığı konuşmasında “Bayrakları bayrak yapan, üstünde ki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” Sarıkamış şehitlerimizin vatan ve bayrak uğruna verdiği mücadeleyi, şehit düşme anlarını anlatan duygusal belgeselin ardından konuşmak çok zor. Millet olarak gerek Çanakkale’de, Sakarya’da, Malazgirt’te de buna benzer birçok kahramanlık örnekleri sergileyerek, binlerce gencecik vatan evladımızı şehit verdik. Hayatları pahasına vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden bu şehitlerimiz torunları olarak bizde gerektiğinde vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak için gözümüzü bile kırpmayız.

Gelecek nesillerimizin de aynı duygularla vatanına milletine ve bayrağına sahip çıkacağına sonuna kadar inanıyorum. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan şehitlerimize rabbimden rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Yine vatanımızı korumak için görevlerini ifa eden tüm emniyet güçlerimize de başarılar diliyorum” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Başkan Şayir’in ardından konuşan Dilovası Kaymakamı Dr.Metin Kubilay ise yaptığı açıklama da “Tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anmak istiyorum. Kahraman Türk milletinin Çanakkale’de Kurtuluş savaşında, Sarımakış’ta ve son olarak şahit olduğumuz 15 Temmuz’da ülkemiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için bayrağımız, vatanımız, ezanımız için asla ve asla şehit olmaktan kaçınmamıştır. Bu topraklar aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Bizlere bu vatanı ve bu bayrağı emanet eden şehitlerimizi asla unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız. Bize düşen en büyük görev gelecek nesillerimizin milli ve manevi değerlerine sahip nesiller olarak yetişmesidir. Üzerimize düşeni

yapmak için tüm kurum müdürlerimizle birlikte Dilovası Belediyemizin de katkıları ile tüm imkanlarımızı kullanarak gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum” dedi.

KUBİLAY VE ŞAYİR ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından kum sanatı gösterisi ile devam eden program Recep Ergül konseri ile son bulurken, Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, anma etkinliğine katılanlara günün anısına çiçek takdim ettiler.





