Satranç 3. Etap Heyecanı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize ettiği Okullar arası Satranç Ligi’nin üçüncü etabı 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlkokul, Ortaokul, Lise kategorisinde düzenlenen ligin üçüncü etabı İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Üçüncü etap maçları 10.30’da başlayacak.

ÜÇÜNCÜ ETAP GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Üçüncü etap kapsamındaki İlk tur maçları Cumartesi günü 10.30’da başlayacak ve akşama kadar devam edecek. Pazar günü ise 6. Tur ile etap sona erecek. Maçların bitiminin ardından Ödül Töreni yapılacak. Dereceye giren öğrencilere madalyaları verilecek.

BAŞARIYA ÖDÜL VAR

Büyükşehir Okullar arası Satranç ligi, 8 etap üzerinden her ay bir turnuva olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Sekiz ayın sonunda İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar sınıfı, ikinci olan okullara fen laboratuvarı, üçüncü olan okullara ise kütüphane yapılacak.