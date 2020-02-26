Sayın Valimiz, Şehidimiz Polis Memuru Cemil Korkmaz’ın Ailesini Ziyaret Etti.

Ziyarette; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Müftüsü Sinan Cihan ve

Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay eşlik etti.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, şehadet mertebesine ulaşan Şehidimiz Cemil Korkmaz ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükran duyguları ile andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından şehidimiz için okunan Kuran-ı Kerim’in ardından İl Müftüsü Sinan Cihan ise dua etti.



Şehidimiz Polis Memuru Cemil Korkmaz’ın ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan Sayın Valimize teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini belirttiler.