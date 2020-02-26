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Sayın Valimiz, Şehidimiz Polis Memuru Cemil Korkmaz’ın Ailesini Ziyaret Etti.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Gebze muhtarları ile gerçekleştirdiği toplantının ardından 26 Kasım 1980 tarihinde Samsun Vezirköprü ilçesinde görev yapmakta iken çıkan çatışma sonucu şehadet mertebesine ulaşan Şehidimiz Polis Memuru Cemil Korkmaz’ın Gebze’de ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Sayın Valimiz, Şehidimiz Polis Memuru Cemil Korkmaz'ın Ailesini Ziyaret Etti.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:05

 Ziyarette; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Müftüsü Sinan Cihan ve  Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay eşlik etti.

 

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, şehadet mertebesine ulaşan Şehidimiz Cemil Korkmaz ve tüm  şehitlerimizi rahmet ve şükran duyguları ile andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından  şehidimiz için okunan Kuran-ı Kerim’in ardından  İl Müftüsü Sinan Cihan ise dua etti.


Şehidimiz Polis Memuru Cemil Korkmaz’ın ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan Sayın Valimize teşekkür ederek, ziyaretten duydukları  memnuniyetlerini  belirttiler.

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