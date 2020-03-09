Şayir, Köselerde kadınlarla bir araya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Köseler Mahallesi’nde kadınlarla bir araya geldi. Kadınlar gününü kutlayan Başkan Şayir, çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Köseler Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya geldi. Programa AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Dİlovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, Edip Bingöl AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Köseler Mahallesi Muhtarı Selami Toklar ve mahalleli kadınlar katıldı.

KADINLARIMIZ EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZDIR

Düzenlenen etkinlikte toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınların, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer almasının önemine değinen Başkan Şayir, "Doğumdan ölüme kadar, hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, bizi eğiten, büyüten, yetiştiren, en kötü anımızda yanımızda olup yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız paylaşan fedakâr kadınlarımız, en değerli varlığımızdır. Hayatın ayrılmaz bir parçası, fedakârlığın ve duyarlılığın sembolü olan kadınlarımızla her zaman gurur duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET SON BULSUN

Bu vesile ile başta ülkesi için canını ortaya koyarak şehit düşen kadınlarımız olmak üzere, şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımıza Allah´tan rahmet diliyor, kadına yönelik şiddetin tarih olduğu bir toplum temennisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum." dedi.

KADINLARA ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Konuşmasının ardından kadınlarla sohbet eden Başkan Şayir, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları halkında bilgiler verirken, ayrıca Dilovası’nın kuzeyinde bulunan dört mahallenin de en iyi şekilde hizmet alabilmeleri için ulaşım noktasında ki sorunların giderilmesi için çalıştıklarını, mahallelilerin Pazar talebini yerine getirdiklerini ve son olarak Köseler Mahallesi’nde açılan PTT şubesi ile hizmeti ayaklarına getirdiklerini belirtti.

KÖSELER MAHALLESİ, MAVİ BEYAZ OLACAK

Sohbet havasında geçen etkinlikte kadınlar mahallede ki evlerin güzel bir görünüme kavuşmasını ve dış cephelerinin mavi ve beyaz renklerde boyanarak yenilenmesi konusunda Başkan Şayir’den destek isterken, Başkan Şayir’de mahallenin güzel bir görünüm sağlaması adına kadınların dış cephe boya taleplerine karşılık “Boyalar bizden, Boyamak sizden” diyerek taleplerini en kısa sürede yerine getireceklerini belirtti.







KÖY EKMEĞİ PİŞİRDİLER

Köy meydanında gerçekleşen programda kadınlar yöresel Mancarlı Pide, Kabak Böreği gibi ürünlerini misafirlerine sunarken ayrıca hep birlikte mahallelinin ortak kullanımı olan fırının başına giden Başkan Şayir ve beraberindekiler hem yöresel yemekleri hem de yöresel köy ekmeği pişirdiler. Başkan Şayir ve beraberindekiler daha sonra mahalleli kadınlara çeşitli hediyeler vererek mahalleden ayrıldılar.