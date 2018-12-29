SDKM'de Madde Bağımlılığı Semineri

SDKM’de gerçekleşen seminere MEB Strateji Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Seminere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Bilgievi eğitmenleri ve çok sayıda ebeveyn katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Gençler duygusal anlamda ciddi bir bunalım yaşıyor ve Kılavuz Gençlik Projesi bu anlamda çok önem arz ediyor. Çocuklarımıza baba olarak yetemiyoruz. Dikkat edin Kılavuz Gençlik projemiz tam da bu aşamada devreye giriyor. Belki maddi olarak çok büyük projeler yapıyoruz fakat Sultan Fatih’in şu sözü ne kadar da manidar; ‘Asıl hüner bir şehir kurmak ve orada yaşayanların kalplerini âbâd etmektir.’ işte bu anlamda mana âlemine iyi inmemiz gerekiyor. Gençliğin önünde birçok yol var, tehlikeli yollar da mevcuttur. İşte bu yüzden Akademi Liselerimiz ve Bilgievlerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Bir çocuğun bir sorunu varsa onunla ilgilenmek hatta gerekirse ailesiyle görüşüp sorunlarını çözmek bizim için bir görevdir. Bizim kılcal damarlarımız Akademi Liselerimiz ve Bilgievlerimizdir. Tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Toplumumuzu en iyi şekilde yetiştireceğiz. İslam Hilafetinde nasıl son kale Çanakkale ise toplumda da son kale ailedir. Ailede ise temel yapı taşı annedir. Bu toplum bir uyanış yaşayacaksa bu anneler ile olacaktır.” sözleriyle

toplumun inşası konusunda annelerin rolüne dikkat çekti.





“HER ŞEY SİZİNLE BAŞLAR”

MEB Strateji Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk bu bağlamda ailede bireylerin tutumlarına dikkat çekerek, çocuk yetiştirmenin evrensel kurallarını hatırlattı, bu kurallar içinde mutlu bir hayatın sırrına işaret etti. Öztürk, “Her şey sizinle başlar. Çünkü beklediğimiz şey çoğunlukla gelmez. Başlattığımız şey de biter. Tebessümü siz başlatırsanız, karşılığında alacağınız tebessümdür. Hayatın sırrı insanın pozitif bakış açısındadır” dedi.

Mutlu yaşamanın formülünü uygulamalı açıklayan Mehmet Baki Öztürk, katılımcıların birbirlerine bakmalarını ve gülümsemelerini istedi. “Bakın biri size gülümsediği zaman siz de ona gülümsüyorsunuz. Hayatın sırrı da burada. Çünkü o gülümsemeyi siz başlattınız. Her şey sizinle başlar” dedi. Mehmet Baki Öztürk ilgiyle izlenen seminerde insan kişiliğinin 3 ile 6 yaş arasında şekillendiğini kaydederek, “Bu dönemde çocuk en fazla annesiyle birlikte. Okul öncesindeki davranışları tetikleyen unsurlar ailede başlıyor. Araştırmalar şunu gösteriyor ki; ailede geliştirilemeyen davranışlar, eğitimle bir yere taşınamıyor. O nedenle çocuğun 3-6 yaş arasındaki dönemi karakterinin de şekillenmesi nedeniyle en önemli dönemidir.“ dedi.





Öztürk nasihat konusuna da değinerek, “Nasihat yerine, çocuğun aklına, yüreğine konuşmak gerekir. İnsanın aklına konuşmak için bilgelik, kalbine konuşmak için ise sevgi lazım. Sizleri bu seminere katıldığınız için bu nedenle bir kez daha kutlarım. Çünkü buradan elde edeceğiniz bilgelikle çocuğunuza katkı sunabilirsiniz. Sevginizle de onun yüreğine konuşur ve ona ulaşırsınız” sözlerini dile getirdi.

“HERŞEY IQ DEĞİL”

Öztürk, ailelerin çocukların sadece akademik başarısına olan odaklanmasının son derece yanlış bir tutum olduğunu ifade ederek, annelere seslendi, “IQ her şey demek değildir. Zekâ hayatın belli bir zaman diliminde bize fayda sağlıyor. Binlerce araştırmada görülüyor ki, duygusal zekâsı fazla olan çocuklar IQ’su yüksek çocuklardan daha başarılı oluyorlar. O nedenle çocuklarınıza başarısızlıklarında asla hakaret etmeyin. Onun duygusal zekâsını tetikleyen davranışlar içinde olun” diye konuştu.

Seminerin sonunda tüm katılımcılara Hatice Kübra Tongar’ın “Korkutarak Değil Sevdirerek Din Eğitimi” adlı kitabı hediye edildi. Ayrıca Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Mehmet Baki Öztürk’e çiçek takdimi yaptı.