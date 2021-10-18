SEDAŞ, Elektrik Enerjisinin Güvenli Kullanımı İçin Çağrıda Bulundu

SEDAŞ yetkilileri, “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında, enerji kesintisi gerekliliği olan yerlerde önceden haber verilmesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerektiğini hatırlattı.





Enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerekmektedir.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetmeliğinde, enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasın olmaması için önlemler alınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, inşaat yapım alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yeterli güvenlik mesafesi bırakılıp gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışılması gerekliliğine yer verilmektedir.





İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği’ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır.

Güvenlik mesafesi belirlenirken nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımı da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ’tan onay ve izinler alınması gerekmektedir.” denildi.







