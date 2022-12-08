SEDAŞ, elektrik hatlarına müdahale edilmemesi konusunda uyardı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), alçak gerilim ve orta gerilim hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerinde olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisim olması durumunda yetkililere haber verilmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, elektrik dağıtım şebekelerine üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabileceği, bunun tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafelerinin ihlal edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ'a önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alması gerekmektedir. İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği'ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına direkt olarak veya herhangi bir iletken ile temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Yüksek gerilimde iletkenlere temas olmasa bile güvenli mesafe aralığında çarpılma riski olduğu unutulmamalıdır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgarda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ'tan onay ve izinler alınması gerekmektedir."









Muhabir : Gülşen Çağatay





Yayınlayan : Oğuzhan Özsoy

AA