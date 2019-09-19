SEDAŞ'a ödül

“Yıldız Akköklüler Yarışması Ödüllendirme Süreci”nin kazanan şirketleri, düzenlenen törenle dün akşam ödüllerini alırken, SEDAŞ, girişimcilik ve inovasyon alanında 1, operasyonel mükemmellik alanında 2 projesi için ayrı ayrı toplam 3 ödül aldı.

YILDIZ AKKÖKLÜLERDE SEDAŞ’TAN BÜYÜK BAŞARI

Akkök Şirketler Grubu’nun kendi içinde en başarılı uygulamaların belirlenmesi amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Yıldız Akköklüler Ödüllendirme Süreci”nin kazananları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. SEDAŞ büyük bir başarı sağladı ve 3 ödül alarak ödül töreninde dikkatleri üzerine çekti. “Operasyonel Mükemmellik, İşbirliği Geliştirmek, Girişimcilik ve Inovasyon ile Sürdürülebilirlik” olmak üzere 4 ayrı kategoride seçilen en başarılı 7 projenin ödüllendirildiği törende konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, günümüz dünyasında küresel bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini, bu dört alanın ise bu vizyonu taşıyan en önemli dinamikler arasında olduğunu, kurum performansının ileriye götürülmesinde çalışanların öneminin de tartışılmaz olduğunu vurguladı.

EN BAŞARILI PROJE UYGULAMALARI SEÇİLDİ

Törende açılış konuşmasını yapan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, “Akkök Şirketler Grubu’nun bu 4 alana öncülük etmesinden ve tüm çalışma arkadaşlarımın da bu anlayışa sahip çıkmasından büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Konuşmasında sürekli gelişen insan kaynağı anlayışının önemine dikkat çeken Dördüncü, değişim için gelişimin, gelişim için de değişimin şart olduğunu vurguladı. Bu yıl 40 projenin değerlendirmeye alındığını belirten Dördüncü, proje katılımcılarının ürettikleri 40 ayrı değerde çok güzel hazırlanmış ve gerçekleşmiş olan projelerin sahipleri dereceye giremediğini düşünerek motivasyonlarını kaybetmemeliler ve yeni projelere hazırlanmalılar.” dedi. Şirketler içerisinden yapılan ön eleme sonrası seçilen en başarılı uygulamaların 7 üyeden oluşan “Akkök Değerlendirme Komitesi” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendiğini ifade eden Ahmet Dördüncü, özellikle rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde sürdürülebilir avantajları yakalamak için gelişimin vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

SEDAŞ PROJE ÜYELERİNE TEBRİK YAĞDI

SEDAŞ, Girişimcilik ve İnovasyon Kategorisinde, “SEDAŞ – SCADA&OSOS Kesinti Yönetim Sistemi Entegrasyon ve Yazılım Geliştirme Projesi” ile 1 ödül alırken, Operasyonel Mükemmellik alanında da “SEDAŞ & AKTEK – Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile SCADA Operasyonlarında Bakım –Onarım Eğitim Uygulama Projesi” ve “SEDAŞ – Smart Audit” isimli projeleri için ayrı ayrı 2 ödül aldı. SEDAŞ 4 ayrı kategoride verilen 7 ödülün 3’ünü alarak gecenin en çok ödül alan şirketi oldu. SEDAŞ yöneticileri başarılı bulunan projelerde görev alan SEDAŞ çalışanlarını ödül töreninde ayrı ayrı tebrik ederken, “Projeleri ile SEDAŞ Ailesini onurlandıran ve gururlandıran projelere verdikleri emek ile katkı sağlayan tüm arkadaşlarımızı ayrı ayrı kutluyoruz.” dediler.