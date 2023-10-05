banner945
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ'a Ödül

Akkök Holding’in bu yıl 6'ncısı düzenlediği geleneksel Yıldız Akköklüler ödül töreninde SEDAŞ, "Sentinel Projesi" ile ödül aldı.

SEDAŞ'a Ödül

05 Ekim 2023 Perşembe 10:13

 Akkök Holding’in grup şirketler içinde en başarılı uygulamaların belirlenmesi amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği Yıldız Akköklüler Yarışması ödül töreni Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi.  Girişimcilik ve İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Topluma Fayda, Operasyonel Mükemmellik, İş birliği Geliştirme ile Dijitalleşme ve Dönüşüm Profesyonel olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilen, grup şirketlerinden toplam 60 projenin katıldığı yarışmanın ödül töreninde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Sentinel projesiyle Dijitalleşme ve Dönüşüm Profesyonel kategorisinde ödüle layık görüldü.  Akkök Holding yönetim kurulu üyelerinin ve grup şirketleri yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, SEDAŞ yöneticileri ödül almanın mutluluğunu yaşayarak projede emeği geçen tüm SEDAŞ’lılara teşekkür etti. SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Dijital alt yapının güçlendirilmesi ve anlık verilerin doğrudan sistem içinde güncellenmesi sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlamaktayız. Dağıtım faaliyet alanımızda yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’yi kapsayan bölgelerimizdeki bütün operasyonlar, tek bir sistemde toplanıp online olarak izlenmekte. Saha ekiplerimizin gerçek zamanlı aktardıkları veriler, otomatik olarak sisteme işlenerek saha etkinliği güçlenmekte ve 450 adet yeni tablette kurulu cihaz yönetim sistemi ile sıralı sayaç ve barkod okuma gibi işlemler de yapılabilmekteyiz" denildi. 





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Küresel Meselelerde Birlikte Hareket Etmeliyiz’’ ‘’Küresel Meselelerde Birlikte Hareket Etmeliyiz’’
Dilovası Can Dostlar Unutulmadı Dilovası Can Dostlar Unutulmadı
“Gelin Tanış Olalım“ Etkinliği Başladı “Gelin Tanış Olalım“ Etkinliği Başladı
Türk Halk Müziği Korosu, yeni üyelerini arıyor Türk Halk Müziği Korosu, yeni üyelerini arıyor
Darıca’da parklar çocuklar için yenileniyor Darıca’da parklar çocuklar için yenileniyor
Prof. Dr. Abdullah Kahraman Derinceliler İle Buluştu Prof. Dr. Abdullah Kahraman Derinceliler İle Buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

‘’Küresel Meselelerde Birlikte Hareket Etmeliyiz’’
MARUF23’ün dört günlük dayanıklılık ve ötesine yolculuğu başladı. Forumun açılışı Başkan Büyükakın’ın...

Haberi Oku