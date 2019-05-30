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SEDAŞ’ın Birlik ve Beraberlik İftarı

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi bünyesinde birlik ve beraberliğin pekiştiği, Düzce İl ve İlçelerinde görev yapan çalışanların il merkezinde bir otelde buluştuğu geleneksel iftar yemeği, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

SEDAŞ'ın Birlik ve Beraberlik İftarı

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:46

SEDAŞ iftar yemeklerini faaliyet alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de ayrı ayrı organize ederken, Şirket Yönetim kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ve SEDAŞ yöneticileri bu sefer de Düzce de  ev sahipliği yaptıkları SEDAŞ İftar  organizasyonunda çalışanlarla buluştular.  Güzel bir havada ve manevi atmosferi ile çalışanların, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdikleri, iftar yemeği, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz’ın hoş geldiniz konuşması ile başladı. Dr.Odyakmaz konuşmasında “Şirketimizin gerçekleştirdiği geleneksel iftar buluşmalarına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artıran, barış, sevgi ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayınızı ve önümüzdeki günlerde hep birlikte erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum.” dedi.

Dr.Odyakmaz, “1700 çalışan ve siz değerli mesai arkadaşlarımızın aileleri ile büyük bir camiayı oluşturuyoruz. SEDAŞ  ailesi olarak çok önemli bir hizmete imza atıyoruz. Sürekliliğini sağlamak için 7 gün 24 saat ve 365 gün içerde ve dışarda mücadele ediyoruz. Bu arada sizlerin yaptığı çalışmalar  sırasında  iş güvenliğinizi çok önemsiyoruz. Hepinizin mesai bitince evinize ve sevdiklerinize sağlık ve esenlik içinde dönmeniz çok önemli. Kimsenin kılına dahi zarar gelsin istemiyoruz. Hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini hep birlikte daha da çok artırmayı hedefliyoruz. Birlik ve beraberlik ruhu ile bölgemiz ve ülkemiz için güzel çalışmalar yapacağımızdan eminim. Yardımlaşmayı elden bırakmayacağız. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Süreçlerimize hepinizin daha çok destek olacağına inanıyorum”  dedi.

SEDAŞ çalışanları iftar organizasyonunu neşe ve hoş sohbet içinde geçirdiler. Bolu İftar programına TES-İŞ sendika yöneticileri, SEDAŞ yöneticileri ve çalışanları ile yaklaşık 200 kişi katıldı.

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