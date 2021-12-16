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SEDAŞ’ın “Faizi Siliyoruz” Kampanyasında Son Gün 31 Aralık!

SEDAŞ, 31 Aralık 2021 tarihinde son bulacak olan “Faizi Siliyoruz” kampanyası kapsamında, icra takibine uğramış borçlarda yüzde 100’e kadar faiz indirimi yapacak. Faiz indirimi, kaçak veya usulsüz kullanım kaynaklı borçlar için geçerli olacak.

SEDAŞ'ın 'Faizi Siliyoruz” Kampanyasında Son Gün 31 Aralık!

16 Aralık 2021 Perşembe 13:38

 


Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak “Faizi Siliyoruz” isimli kampanyası boyunca kaçak veya usulsüz tüketimden kaynaklanan icralık borçlara indirim uyguluyor. Çok sayıda elektrik tüketicisini yakından ilgilendiren kampanya ile borçların faiz kaleminde indirime gidilerek, kullanıcılara kolaylık sağlanıyor.

SEDAŞ, kaçak kullanım veya usulsüz elektrik tüketiminin neden olduğu, icra takibi başlatılan borçlara faiz indirimi getiriyor. Kampanya kapsamında, icralık borçlardaki gecikme faizlerinde yüzde 100’e varan miktarda indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar icra takibini yürüten hukuk büroları ve SEDAŞ Bölge Müşteri İlişkileri Merkezleri ile iletişime geçerek başvuru ve faizsiz borç ödemesi yapabilecek. Nakit veya kredi kartıyla ödeme imkânı bulunurken anlaşmalı bankaların kredi kartlarına taksit yapılabilecek.

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