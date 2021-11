SEDAŞ’ın “Tuvalimiz Trafolar” Projesinden Kadına Eşitlik İlkesi Mesajı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik trafoları aracılığıyla toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediği Tuvalimiz Trafolar projesinin devam eden etabında, kadına eşitlik ilkesi mesajını verdi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde trafoya “Evde, işte, her yerde eşitiz, birlikteyiz” mesajı yazıldı.

“Kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemeliyiz”

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin her geçen gün daha da arttığını belirterek şunları dile getirdi; “Dünya genelinde her 100 kadından 35'i eşleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Şiddetin önlenebilmesi için öncelikle herkesin kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemesi gerekiyor. SEDAŞ olarak kadın mühendis çalışan sayımızın önceki yıllara göre artmış olduğunu görüyoruz. Kadının iş dünyasındaki temsil gücünün artması için de destek veriyoruz. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact üyesi olarak kadına eşitlik konusunda toplumsal farkındalığı oluşturmak için trafomuzdan, ‘Evde, işte her yerde eşitiz birlikteyiz’ sloganıyla mesajımızı verdik”.