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SEDAŞ’tan Bolu’da Dünya Tasarruf Günü mesajı

SEDAŞ, toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı Tuvalimiz Trafolar projesine Bolu’da devam etti. Şehir merkezindeki bir trafoyu renklendiren SEDAŞ, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde verimli enerji kullanımına dikkat çekti.

SEDAŞ'tan Bolu'da Dünya Tasarruf Günü mesajı

01 Kasım 2021 Pazartesi 13:12


Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) elektrik dağıtım trafoları aracılığıyla toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediği Tuvalimiz Trafolar projesinde dördüncü etaba gelindi. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’ne özel olarak Bolu merkezdeki bir trafo sosyal mesajla renklendirildi.

Sürdürülebilir bir gelecek için kaynakların verimli kullanımının büyük önem taşıdığına değinilen çalışma kapsamında trafoya, “Geleceğini Düşün Enerjini Boşa Harcama” mesajı yazılarak enerji tasarrufu için çağrı yapıldı.  

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, enerji tüketiminde verimliliğin önemini vurgulayarak şunları söyledi; “31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde, yaşamsal değere sahip enerjinin tasarruflu kullanılması için bir çağrıda bulunduk. Sürdürülebilirliğin önemini artırdığı günümüzde enerji tüketiminde geleceğin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tuvalimiz Trafolar projemizle tüm toplumu yakından ilgilendiren konularda farkındalık mesajları vermeye devam edeceğiz”.


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