SEDAŞ'tan Çayırova'ya Yeni Müşteri Hizmetleri

25 Ekim 2023 Çarşamba 10:48
Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli’nin gözde ilçelerinden Çayırova’nın, elektrik dağıtım faaliyetlerine yönelik tüketici işlemleri yeni merkezden gerçekleştirilecek.
SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Çayırova ilçesinin elektrik dağıtım faaliyetleri çerçevesinde abonelik, abonelerden gelen başvuru, talep ve önerilere ait işlemler, elektrik şebekesine ait talepler, aydınlatma ve direk talepleri, kesme-açma, enerji müsaadesi, gerilim düşüklüğü, kaçak tutanağı ve kaçak takip cezalı ödeme işlemleri, icra borcu ödemeleri ve bunlara ait taksitlendirme işlemleri Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde hayata geçirilen merkezde gerçekleştirilecek.
İHA
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