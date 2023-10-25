SEDAŞ’tan, Çayırova’ya yeni müşteri hizmetleri

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesinde yeni müşteri hizmetleri merkezini hizmete aldı. Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli’nin gözde ilçelerinden Çayırova’nın, elektrik dağıtım faaliyetlerine yönelik tüketici işlemleri yeni merkezden gerçekleştirilecek.





SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Çayırova ilçesinin elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında; abonelik (yeni yapılan binalarda yapılacak abonelik işlemleri) abonelerden gelen başvuru, talep ve önerilere ait işlemler, elektrik şebekesine ait talepler, aydınlatma ve direk talepleri, kesme-açma, enerji müsaadesi, gerilim düşüklüğü, kaçak tutanağı ve kaçak takip cezalı ödeme işlemleri, icra borcu ödemeleri ve bunlara ait taksitlendirme işlemleri Müşteri Hizmetleri Merkezi’nin, Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi, No:59 Çayırova adresinde gerçekleştirilecek.