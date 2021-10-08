SEDAŞ’tan Kocaeli’nde 216 milyon TL yatırım çalışması

SEDAŞ’ın Kocaeli’ne bağlı 11 ilçesinde yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, 216 milyon TL kaynak ayrılan bölgedeki yatırımların süreceği mesajını verdi.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,7 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli’ndeki yatırım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda İzmit, Gebze, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Çayırova, Darıca, Derince, Körfez ve Başiskele ilçelerinde bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgede sürdürülen yatırımın değeri ise 216 milyon TL oldu.

Odyakmaz projeleri ayrıntılarıyla anlattı

Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, katma değerli projelerle SEDAŞ’ın hizmet bölgesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek şunları kaydetti; “Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli’nin en güncel ihtiyaçlarını araştırarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planımıza ara vermeden tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kentimize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda yaratan Gebze başta olmak üzere, 11 ilçemizde aynı anda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Sahadaki ekiplerimiz 508 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 4 bin 500 adet direk montajını gerçekleştiriyorlar. İlk etapta an itibarıyla şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı ve hatlarda güvenlik mesafesi düzenlemesi gibi çalışmalar sürdürüyoruz. Bu bölgelerde köyler de dahil olmak üzere enerji hatları ile trafolarda yenileme ve bakım faaliyetlerimizde yapılıyor. Bunlara destekleyici nitelikteki ek tesis projelerimizi de yıl sonuna kadar devreye alarak ilave 45 adet beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 90 tane direk tipi trafo tesisini Kocaelililerin hizmetine sunacağız”. Odyakmaz, devam eden projelerin müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığını ifade ederek önümüzdeki dönemlerde de yatırımların süreceğini sözlerine ekledi.

İş güvenliği ve operasyonda süreklilik için planlı kesintiler

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor.

48 saat önceden duyuru yapılıyor

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor. Ayrıca, müşteriler sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor.







