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SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’ı makamında ziyaret etti.

SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:02

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SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, Sakarya Valisi  Ahmet Hamdi Nayir’a, SEDAŞ’ın ve Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketinin özelleşme süreci ile birlikte sektördeki gelişmelere ait bilgileri aktarırken, elektrik enerjisi piyasasında izlenen yol haritası, piyasadaki aktörlerin üstlendiği görevler, SEDAŞ’ın faaliyetleri ve yatırım çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vali Nayir, SEDAŞ yöneticileri ile yakından ilgilenerek SEDAŞ’ın çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler aldı ve SEDAŞ’ın her eve ulaşan elektrik hizmeti için yaptığı çalışmaları değerlendirirken, elektriğin günümüzde toplum hayatında, ticari ve ekonomik anlamda, pek çok sistemin çalışmasını sağlayan  çok değerli ve hayatı kolaylaştıran bir ürün olduğunu ifade etti. Vali Nayir, “Bu yararlı enerjiden her zaman en iyi şekilde faydalanabilmemiz için meşakkatli çalışmalarla elektriğin 7 gün 24 saat sürekliliğini sağlamak üzere mücadele veren SEDAŞ çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Sakarya Valisi  Ahmet Hamdi Nayir, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Verdiğiniz ayrıntılı bilgilere, nezaket ziyaretinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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