Seferberlik Yılları Ve 1. Dünya Harbinin 100.Yılı

Sonbahar hüzündür . İnsanı duygusallaştırır. Genceli nizami bin yıl önce bütün kitapları ve şiirlerini sonbaharda yaprakları sararmış Çınar ağaçları altında yazarmış.

En acı sonbahar 1.Dünya Harbi'nin başladığı 1914 yılı. Ekim ayında savaşın ilanı anlamına gelen seferberlik İlan edilmesidir. Seferberlik yılları ile ilgili kaç kitap yazıldı kaç film ve belgesel çekildi.

Eskiler seferberlik yılları der ve derin bir ah çekerek evlatlarım siz o yılları bilmezsiniz. Savaş ,açlık, kıtlık yılları der ve başlarından geçen acı olayları bir bir anlatırlar . Allah seferberllik yıllarını size yaşatmasın diye dua ederlerdi .