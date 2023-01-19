Şehidin adını taşıyan yaya üst geçidini bakın ne hale getirdiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Şehit Komando Uzman Çavuş Polat Özbek’in adını taşıyan yaya üstgeçidine verilen zarar sebebiyle maddi hasar yaşandı. Özellikle asansör ve yürüyen merdiven gibi gibi kamuya ait yapılara zarar veren şahıslar, Barış ve Eskihisar Mahallelerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Polat Özbek yaya üst geçidinin kuzey ve güney asansörlerine sprey boya ile yazdıkları yazı ve garip çizimlerle saldırıda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kabinde ve iç kısımlarda çirkin görüntüye sebep olan yazı ve çizimleri lekeler bırakmadan temizleyerek, asansörü eski haline getirecek. Yetkililer, yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişi ya da kişileri güvenlik kameralarından tespit ederek, haklarında yasal işlem başlatıyor.

İHA