banner877
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehidin adını taşıyan yaya üst geçidini bakın ne hale getirdiler

Gebze ilçesinde Şehit Komando Uzman Çavuş Polat Özbek’in adını taşıyan yaya üst geçidinin asansörlerine sprey boyalarla yazılan yazı ve çizimlerle saldırıda bulunuldu.

Şehidin adını taşıyan yaya üst geçidini bakın ne hale getirdiler

19 Ocak 2023 Perşembe 14:23

  Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Şehit Komando Uzman Çavuş Polat Özbek’in adını taşıyan yaya üstgeçidine verilen zarar sebebiyle maddi hasar yaşandı. Özellikle asansör ve yürüyen merdiven gibi gibi kamuya ait yapılara zarar veren şahıslar, Barış ve Eskihisar Mahallelerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Polat Özbek yaya üst geçidinin kuzey ve güney asansörlerine sprey boya ile yazdıkları yazı ve garip çizimlerle saldırıda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kabinde ve iç kısımlarda çirkin görüntüye sebep olan yazı ve çizimleri lekeler bırakmadan temizleyerek, asansörü eski haline getirecek. Yetkililer, yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişi ya da kişileri güvenlik kameralarından tespit ederek, haklarında yasal işlem başlatıyor. 
                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ VE DARICA HUZUR EVİ TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ VE DARICA HUZUR...
Yarıyıl tatili sanat ve eğlence atölyeleriyle geçecek Yarıyıl tatili sanat ve eğlence atölyeleriyle...
İzmit Körfezi’ni kirleten gemi deniz uçağının radarına takıldı: 14 milyon ceza İzmit Körfezi’ni kirleten gemi deniz uçağının...
Liseli kızların, şok cihazlı kavgası Liseli kızların, şok cihazlı kavgası
Çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 8 kişiye gözaltı Çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 8 kişiye...
Kocaelispor’a İngiltere’den transfer Kocaelispor’a İngiltere’den transfer
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ VE DARICA HUZUR...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku