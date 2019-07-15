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Şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Kocaeli Valisi Hüsyen Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaşehit yakınları, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu tür demokrasiye indirilecek darbeleri milletimizin asla kabul etmeyeceğini 15 Temmuz günü bir kez daha Türk milleti bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu oldukça önemlidir ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir kez daha karşılık bulmuştur." dedi.

Aksoy, Kartepe ilçesindeki bir otelde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Aksoy, bugün şehit aileleri ve gazilerle olmak üzere kentin bütün dinamiklerinin bir araya geldiğini söyledi.

Şehit ailelerini ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Aksoy, "En değerlileri olan canlarını toprağa vermiş olduğunu hiçbir zaman unutmamak için onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesine baktığımızda gelişen ve büyüyen ülkemizin önünü kesmek üzere hain bir darbe teşebbüsünde bulunuldu. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı demokrasiye sahip çıkma adına çağrısına bütün milletimiz karşılık verdi ve demokrasi nöbetini tutmaya başladı." diye konuştu.

Aksoy, vatansever Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet mensuplarının gayretleriyle bu hain darbe teşebbüsünün vatandaşlarla önlendiğini dile getirerek, "Bu tür demokrasiye indirilecek darbeleri milletimizin asla kabul etmeyeceğini 15 Temmuz günü bir kez daha Türk milleti bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu oldukça önemlidir ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir kez daha karşılık bulmuştur. Bu önemli gecede yaşamını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Onların cesaretli duruşu darbecilerin başarılı olmamaları konusunda çok önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Ülkenin birliği, dirliği ve bağımsızlığının ilelebet sürdürülebilmesi için başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda şehitleri olduğunu aktaran Aksoy, bugün de Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında 3 askerin şehit düştüğünü anımsattı.

Aksoy, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Bu aziz vatanı bizlere bırakan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde konuştu. Vali Aksoy, program sonunda şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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