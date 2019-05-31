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Şehit Ailelerimizin Emrindeyiz

Darıca protokolü, Darıca’da yaşayan şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şehit Ailelerimizin Emrindeyiz

31 Mayıs 2019 Cuma 14:02

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, iftar yemeğinin ardından yaptığı selamlama konuşmasında, şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolü ile Darıca’da yaşayan şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin katıldığı iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Yemeğin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Bıyık, “bu güzel ramazan akşamında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kutsal vatanımız uğruna en değerli varlıklarını kaybeden veya gazi olan siz değerli vatandaşlarımızla aynı ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin her zaman emrinizdeyim, her türlü sorun ve sıkıntılarınızda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.

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