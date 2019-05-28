Şehit Ailelerine Ücretsiz Temizlik

Vatan için çocuklarını ve eşlerini şehit veren ailelerin evlerini , bir minnet borcu olarak ücretsiz temizlediklerini belirten genç girişimci iş kadını Kadriye Bayraktar, "Bu bizim için bir vazifedir. Şehitlerimiz, bizi ve vatanımızı korumak için kutsal görevlerini yaparken şehit oldular. Bu şehitlere sahip çıkmamız gerekiyor. Biz bu şehitlerimizin hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Bu yüzden Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Bizde üzerimize düşeni yapıyoruz; şehitlerimizin geride bıraktığı anne ve babası ile eşlerinin evlerini ücretsiz olarak temizliğini yapıyoruz."dedi.