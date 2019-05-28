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Şehit Ailelerine Ücretsiz Temizlik

Kocaeli'nin tanınmış genç girişimci iş kadınlarından olan Temizhan Temizlik Firması'nın sahibi Kadriye Bayraktar, şehit ailelerinin evlerini ücretsiz olarak temizlediklerini söyledi.

Şehit Ailelerine Ücretsiz Temizlik

28 Mayıs 2019 Salı 11:17

Vatan için çocuklarını ve eşlerini şehit veren ailelerin evlerini , bir minnet borcu olarak ücretsiz temizlediklerini belirten genç girişimci iş kadını Kadriye Bayraktar, "Bu bizim için bir vazifedir. Şehitlerimiz, bizi ve vatanımızı korumak için kutsal görevlerini yaparken şehit oldular. Bu şehitlere sahip çıkmamız gerekiyor. Biz bu şehitlerimizin hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Bu yüzden Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Bizde üzerimize düşeni yapıyoruz; şehitlerimizin geride bıraktığı anne ve babası ile eşlerinin evlerini ücretsiz olarak temizliğini yapıyoruz."dedi.

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