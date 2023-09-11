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Şehit Mahmut Top dualarla anıldı

Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadetinin seneyi devriyesinde mevlid-i şerif okutuldu.

Şehit Mahmut Top dualarla anıldı

11 Eylül 2023 Pazartesi 10:34

Van'ın Çatak ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadetinin seneyi devriyesi dolayısıyla ailesinin Derince’deki hanesinde mevlid-i şerif okundu. İbni Sina Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Müftüsü Mecit Amil, Derince Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, STK temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Sinan Cihan ve İlçe Müftüsü Mecit Amil’in konuşmalar yaptığı programda okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla şehitler bir kez daha rahmetle anıldı.





İHA
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