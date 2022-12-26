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Şehit Polis Faruk Aslan’ın Adı Gebze’de Yaşatılacak

Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi’nin Temeli Dualarla Atıldı

Şehit Polis Faruk Aslan'ın Adı Gebze'de Yaşatılacak

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:02


Gebze Belediyesi tarafından yaptırılacak ve Şehit Faruk Aslan’ın adının yaşatılacağı polis merkezinin temeli düzenlenen törenle ve dualarla atıldı  


Gebze Belediyesi tarafından yapılacak olan Şehit Polis Faruk Aslan’ın adının yaşatılacağı polis merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen Şehit Polis Faruk Aslan Polis Merkezi’nin temel atma törenine Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak,  şehit polis Faruk Aslan’ın eşi, emniyet mensupları ve ilçe protokolü katıldı. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No 85 adresinde yükselecek olan polis merkezinin temel atma töreninde bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şehit Faruk Aslan’ın ismini taşıyacak olan polis merkezi ile emniyet güçlerimize Gebze’de daha üst sınıf hizmet sunma imkanı sunacağız. 

2 BİN METREKARE ARSA TEMİNİ 

Bölgede polis merkezinin ihtiyaç olduğunu bize söylediklerinde bizde bu konuda yardımcı olmak istedik. Belediye olarak 2 bin metrekarelik bir arsa temin ettik. Güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Gebze Belediyesi olarak inşaatını da yapmaya başladık. Bunu yaparak kamudaki işbirliğinin de bir örneğini ortaya koymuş oluyoruz. Geçtiğimiz yıl E5 üzerindeki polis denetim kontrol noktasını da yine Gebze Belediyesi olarak biz yaptık ve Türkiye’ye örnek polis noktası oldu. Burayı da kısa sürede bitirerek emniyetimize teslim edeceğiz. ‘Devlet millet el ele’ versiyonunu ‘Devlet devlet el ele’ modeliyle uygulamış oluyoruz. 270 gün ihale süreci verilmiş ancak biz 180-200 gün içerisinde binanın teslim edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.  

KARAKOL ADALETİN İLK KAPISI 

Konuşmasına hayırlı olsun temennileriyle başlayan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “ Huzurun anahtarı güvenliktir. Karakol bizim literatürde devletin, idarenin ve adaletin ilk kapısıdır. Bu sebeple karakolu çok önemsiyoruz. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç işlenmeden önlenmeye çalışıyoruz. İstatistiklere baktığımızda 2015 yılından bu yana nüfus yüzde 19 artmasına rağmen Kocaeli genelinde bugün suçlarda yüzde 60’ın üzerinde bir azalma var. Ürettiğimiz güvenlik hizmetinin kalitesinin verimliliğinin artması böyle güzel binalarla oluyor" dedi. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de konuşmasında polis merkezinin hayırlı uğurlu olması temennilerini iletti. 

ÇOK DUYGULU VE MUTLUYUZ 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “Polis merkezimizin ismi şehidimiz adının devam etmesi çok güzel oldu. Emeği geçenlere hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Törene katılan ve eşinin isminin polis merkezinde yaşatılacağı için çok duygulandığı söyleyen Fatma Aslan, "Çok mutluyum. Kızım da babasının izinden gitti, 2. sınıf emniyet müdürü oldu. Kızım 22 senedir polislik görevini sürdürüyor. Burayı düşünüp yapanlardan, yanımızda olanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, şehit polisin ailesi ve protokol dualarla polis merkezinin temelini attı.  

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