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Şehitlere Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler

Kartepe Belediyesi'nin desteğiyle Avluburun Mahallesi'nde 12.Geleneksel Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda şehitler ve hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Şehitlere Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler

08 Eylül 2023 Cuma 12:19

Avluburun Mahallesi 12. Geleneksel Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Avluburun Cami'de gerçekleştirildi. Şehitler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Avluburun Mahalle Muhtarı Hali İbrahim Akyol, programlara katılımın her sene arttığını ifade ederek, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Avluburun Mahallemizde düzenlenen program halkımızın birlik ve beraberliği için çok önemlidir. Ülkemiz için hayatlarını veren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim okunan Kur'an-ı Kerim'i ve etmiş olduğumuz dualarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullandı.



İHA
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