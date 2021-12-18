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Şehitlerimizin Emanetleri ve Gazilerimiz ile Gönül Buluşması Yapıldı

Valimiz Seddar Yavuz’un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretler yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımızın, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugünde Gebze ilçemizde devam edildi.

Şehitlerimizin Emanetleri ve Gazilerimiz ile Gönül Buluşması Yapıldı

18 Aralık 2021 Cumartesi 19:59


Valimiz Seddar Yavuz’un örnek projelerinden biri olan Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün Gebze ilçemizde ikamet eden 5 Şehit ailesi ile 5 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek onlarla hemhal oldu. 

 

Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Vali Yardımcısı Gültekin; her biri Gebze ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; İsmail Tös, Mehmet Sezai Basakcı, Dursun Varıcı, Nevzat Akgün ve Soner Sivri’nin emanetlerini ziyaret etti.


Şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı Gültekin: “Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz. Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır.” dedi.

 

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Vali Seddar Yavuz’un selamlarını ilettiği ziyaretlerin devamında Gazilerimiz; Satılmış Demirel, Zafer Türkmen, Ali Sönmez, Nail Taş ve İsmail Cinli’nin hanelerine misafir oldu. Mutlu gözlerle karşılanan Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordular.  


Bu ziyaretlerin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz’a selamlarını ileterek şunları söylediler: “Maddi ve manevi anlamda her türlü yardımı ve desteği Devletimiz bizlere sunuyor. Her zaman yanımızda olan, bizleri unutmayan Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Devletimiz sağ olsun var olsun.” diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.


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