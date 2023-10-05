Şehrin Tiyatrosu 5 Ekim’de Perdelerini Açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda tiyatro severlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Kültür Sanat ve Turizm Sezon Açılışı programını tüm kültür müdürlüklerinin katkısıyla muhteşem bir şov ile sahneye taşıyan şehrin tiyatrosu, 5 Ekim’de perdelerini açacak. İlk olarak sevilen oyun “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi” ile seyirciyle buluşacak olan Şehir Tiyatroları, bu sezonda da muhteşem performansıyla izleyenleri mest edecek.

İZLENME REKORLARI KIRAN OYUNLAR

Yeni sezonda harika oyunları seyirciyle buluşturmaya hazırlanan şehrin tiyatrosu, “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi”, “Radyo-yu Hümayun”, “Fareler ve İnsanlar”, “Vişne Bahçesi”, “Kılıçarslan”, “Aradığın Seni Arayandır”, “Çöp Atlas”, “Evvel Zaman İçinde” gibi izlenme rekorları kıran ve hala satışa açıldığı gün biletleri tükenen oyunlarıyla yeni sezona merhaba diyor. Tolstoy’un dünyaca ünlü eseri Savaş ve Barış'ın provalarına da devam eden Büyükşehir Şehir Tiyatroları, bu büyük prodüksiyonu da usta yönetmen Mehmet Birkiye rejisiyle Kocaeli seyircisiyle buluşturmak için tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.

YENİ SEZONDA İLK OYUN; “YAŞAMAK MI YOKSA ÖLMEK Mİ”

Varşova 1939. Polonya’nın Nazi birliklerince işgalinin hemen öncesi. Bir tiyatroda Hitler karşıtı bir oyunun provaları sürmektedir. Ancak oyun, Dışişleri Bakanlığının politik-diplomatik bir skandaldan kaçınması nedeni ile yasaklanır. Bu durumda “Hamlet” yeniden programa alınır. Tiyatronun usta oyuncusu Tura, her gece sahnede Hamlet’in ünlü “Yaşamak Mı, Yoksa Ölmek Mi?” tiradını oynarken; kuliste de karısı ile genç bir havacı teğmen arasında bir flört baş gösterir. Almanların Polonya’yı işgali üzerine tiyatro kapanır. İşsiz kalan oyuncular, havacı teğmen aracılığı ile önemli bir bilgiye ulaşırlar. Bir Alman casusu, Polonya’daki tüm direniş hareketini ele verecek bir listeyi Nazilere iletmek üzere Varşova’ya getirmiştir. Casusun her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerekmektedir. Oyuncular, bunu engellemek üzere harekete geçerler. Provasını yaptıkları oyun sayesinde, akıl almaz bir cesaretle, Nazilerin kılığına girer ve zaman zaman umutsuzlaşan ve gitgide çetrefilleşen bir savaşı sürdürürler. Sahnedeki dekor Gestapo karargâhına, tiyatro kostümleri üniformaya, oyuncular da yurtsever direnişçilere dönüşmüşlerdir. Cesaret, fantezi ve yetenek sayesinde, tekrar tekrar felaketin sınırından dönüp; direnişçilerin listesinin Nazilerin eline geçmesini engellerler.





