SEKAPARK A.Ş. çiftçinin yüzünü güldürecek

Günümüzde tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar üretimle ilgili sıkıntıların yanında pazara ulaşabilme anlamında da sorunlarla karşılaşıyor. Diğer yandan geleneksel tarım uygulamalarının yanında gelişen teknolojiler ve alternatif üretim teknikleri ve katma değeri yüksek ürünler cazibesini giderek artırıyor.

YEREL KALKINMANIN ÖNÜ AÇILIYOR

Ancak katma değeri yüksek ürün yetiştirmek isteyen küçük ve orta ölçekteki çiftçiler, elde edilen mahsulü katma değeri yüksek ürüne çevirme ve pazarlamada güçlükler yaşıyor. Tam da bu noktada SEKAPARK A.Ş. bir kamu iştiraki olarak üreticiye tohum desteğinden eğitime, ürünün dönüştürülmesinden pazarlanmasına kadar pek çok konuda destek vererek, yerel kalkınmanın önünü açıyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden SEKAPARK A.Ş. yerel üreticilerin ulusal ve uluslararası pazara ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yönetimler açısından örnek olacak projelerin altına imzasını atan SEKAPARK A.Ş., Kocaelili çiftçilerin, ilaç, kozmetik, kimya, aromaterapi, gıda, tamamlayıcı tıp ve benzeri sektörlere yönelerek katma değeri yüksek ürünler yetiştirmesine öncülük ediyor.

ALTERNATİF ÜRÜNLERLE KALKINMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Kocaelili çiftçilerin alternatif tarım ürünleri ile kalkındırma çabasına vurgu yapan SEKAPARK A.Ş. Genel Müdürü Bayram Karakuş, Başkan Büyükakın’ın tarımsal kalkınmaya büyük önem atfettiğini belirtiyor. Başkan Büyükakın’ın projeleri yakından takip ettiğini ve çiftçilerle zaman zaman bir araya gelerek çalışmaları birinci ağızdan dinlediğini ifade eden Karakuş, SEKAPARK A.Ş.’nin beş faaliyet kolu bulunduğunu vurguluyor.

BEŞ FAALİYET ALANINDA HİZMET

Başlıca faaliyet alanlarını tarımsal kalkınma çalışmalarının bir parçası olmak olarak değerlendiren Karakuş, faaliyet kollarını şu şekilde açıklıyor: “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirilmesi, İşlenmesi, Pazarlanması ve Satışı, Tıbbi Aromatik Bitki Ticareti, Tıbbi Aromatik Bitki Fidesi Ticareti, Kırsal Kalkınma ve Çiftçiyi Destekleme ve Deniz Ulaşım”

ALIM GARANTİLİ, TOHUM DESTEKLİ

Sürdürülebilir tarımsal kalkınma sağlanmak amacıyla kurulan SEKAPARK A.Ş., çiftçileri desteklemek amacıyla yaklaşık 1.000 dekar alanda biberiye fidesi dikimini tamamladı. Yıl içerisinde toplamda 1.500 dekar daha yeni dikim yapılması planlanıyor. Tıbbi Nane, Defne, Oğul Otu (Melisa), Mercan Köşkü(Kekik) gibi tıbbi aromatik bitkilerin Kocaeli’nin tüm ilçelerine fide dikimi yapılması hedefleniyor. Alım garantisi verilerek dikilen bitkiler hasattan sonra işlenmek üzere tesislere gönderiliyor.

SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYON TESİSİ

SEKAPARK ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan protokol kapsamında TÜBİTAK MAM Gebze yerleşkesinde bulunan ve tüm alt yapısı GMP standardı gözetilerek kurulan Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi, Kocaelili çiftçilerin yetiştirdiği ürünleri işlemeye başladı.

250 TON KURU HERBA İŞLENMESİ PLANLANIYOR

Gebze Teknik Üniversitesi’nden uzman teknik ekibin gözetiminde olan tesiste ekstrakt ve esansiyel yağların üretimi gerçekleştiriliyor. Kuru biberiye kapasitesi işleme kapasitesi 700-800 günlük/kg civarı olan tesiste yıllık yaklaşık 250 ton kuru herba işlenmesi planlanıyor.

KULLAR DİSTİLASYON TESİSİ

Diğer yandan Başiskele/Kullar mevkiinde 42 dönüm alan içinde 2.500 metrekarelik tesis kapalı alanı, 1.000 metrekare üstü kapalı kurutma alanı, 350 metrekare civarı idare bina olmak üzere toplam 4.000 metrekare büyüklüğünde distilasyon tesisinin inşası devam ediyor. Önümüzdeki hasat döneminde tesisin devreye alınması hedefleniyor.

15 DÖNÜMLÜK ALANDA DEMOSTRASYON VE AR-GE

Tesisin 15 dönümlük alanı demostrasyon, bitki AR-GE çalışma alanı olarak değerlendirildi. Bu alanda tıbbi aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmaları yapılacak olup aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecektir.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TESİSİ OLACAK

İlk etapta 3 tonluk 6 tank devreye alınacak ve sahadaki ürün miktarına bağlı olarak tank sayısı 24 adet tanka çıkarılacak. Kuru herba üretiminin 120 ton/gün olarak öngördüğü tesis kapasite olarak Türkiye’nin en büyük distilasyon tesisi haline gelecek.