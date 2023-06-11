Sekapark Yağlı Güreşlerinde Son 16 Turu Başpehlivanları Belli Oldu

15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinde son 16 turuna kalan başpehlivanlar belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin, ilk günündeki eleme müsabakaları dün tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yağlı güreşlerde son 16 turuna kalan güreşçiler belli oldu. Başpehlivanlarda son 16 turuna Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz, Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun, Furkan Durmuş Altın, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, İsmail Erkal, Mustafa Batu, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel, Orhan Okulu, Recep Taslak, Yıldıray Akın ve Yusuf Can Zeybek yükseldi. Bugün oynanacak final müsabakalarıyla 180 bin TL’lik altın kemer sahibini bulacak.

İHA