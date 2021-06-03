Sel Felaketi ve Pangal Dede Şelalesi’nin Perişan Hali

Anadolu’muz, güzel Anadolu…

Dağlar, ırmaklar, dereler, denizler bize tarihimizi anlatır. Sular vardır, bu sulardan sadece nehirler değil aynı zamanda tarih de akar

Burası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, fındığın başkenti Giresun’dayız. Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Köyü, Kurugeriş ve Yeşilköy hudutlarındayız. Bulunduğumuz bu tarihi mekan Pangal Şelalesi. Bu güzel yerin elimizde muhteşem görüntüleri vardı, belgeseller çekmiştik. Bu muhteşem görüntüler mazi olmuş, onlar belgesellerde ve hatıralarda yaşıyor.

Son sel felaketinden sonra şelale ve köprü her yer perişan olmuş. Sel felaketinin bölgeyi nasıl yıkıp yok ettiğine yerinde şahit oldum.

Acı manzara karşısında dehşete düştüm…

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel TV Programı olarak Giresun Espiye Pangal Şelalesi’nden canlı yayın yaptım.

1 Haziran 2021 günü yaptığım canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/2006667302821200/?d=n

1 Haziran’da Facebook üzerinden canlı yayın yaparak, bu görüntüleri sizlere aktardık. Manzara gerçekten üzücü, devlet seferberlik ilan etmiş.

Sel felaketinden sonra bölgeye, devlet tam anlamı ile sahip çıkıp hizmet seferberliği ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve bakanlar başta olmak üzere bölgeye gidip yaraları sarmıştı.

Halen sel felaketine kurban giden 4 kişiye ulaşılamamış.

Gelevera Deresi’nde çevre katliamı

Gazeteci ve belgeselci olarak türkülere konu olan Kafkas Cephesi Harşit Savunmasında kahramanlık destanlarına şahitlik yapan Gelevera ve Ericek Deresi’ndeki sel felaketi öncesi, bölge ile ilgili birçok yazı kaleme alıp, çevre felaketine dikkat çekmiştim. Sel felaketinin yıkıp yok ettiği Pangal Şelalesi’nin güzelliklerinden de söz etmiştim.

Sel felaketi öncesi yazdığım yazının bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

“...Sonbaharın güzellikleri eşliğinde sizleri Pangal şelalesine götürüyoruz. Pangal şelalesi, asırlar öncesi Pangal Dede’nin buralara gelerek ev ve yurt kurduğu yerdi. Pangal Şelalesi tarihimizin ihtişamlı geçmişini de yansıtıyor. Anadolu’nun son bahar esintileri eşliğinde sizleri Pangal şelalesine götürüyoruz. Burası Karadoğa Vadisi dediğimiz, Ericek Vadisi dediğimiz, Ahılbaba dediğimiz karlı yayla dağlarından gelen suların denize döküldüğü yer. Ancak bu güzelliklerin biraz aşağısı ne yazık ki perişanlıklar içerisinde. Bu güzelim derenin, korunması gereken derenin nasıl vahşice katledildiğine canlı şahitlik yaptık. Zira, buradan akan nazlı derenin hemen aşağısında maalesef çakıl ve kum ocakları bu muazzam dereyi yok ediyorlar. Bu acı görüntülerle sizleri baş başa bırakıp yetkililere sesleniyoruz. Bu güzellikler korunsun, bu değerlere sahip çıkılsın. Bu değerler çocuklarımızdan, geçmişimizden emanet aldığımız en güzel değerler.

ÇEVRE KATLİAMI DURDURULSUN

Tarihi Pangal şelalesi Gelevera deresinde Büyük bir çevre katliamı var. Dere yatağı, Taş Ocakları, Kum Ocakları, Mıcırcılar tarafından yok edildi. Ekolojik denge, neredeyse tamamen bozuldu. Yer yer 10 metreye yakın o muhteşem derenin yatağı derinleştirildi, bu muazzam dere adeta ters akıyor. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Acı manzarayı mutlaka görsünler istiyoruz. Dere yatağının ne kadar vahşice katledildiğinin en yakın noktasındayız. Türkülere konu olmuş Gelevera deresi, Karadoğa Deresi’nin perişan manzarası insanı gerçekten kahrediyor. Bu acı manzarayı mutlaka durdurun. Tarihler 29 Kasım 2018 ve bu acı manzaraya şahit oluyoruz. Türkülere konu olan Gelevera deresinin acı haline şahidiz. Burayla ilgili defalarca canlı yayın yaptık, yine görevdeyiz ve artık bu işe çözüm bulsunlar istiyoruz. Bu dere yok olmasın, bu çevre katledilmesin diyoruz. Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı yetkilileri mutlaka buraya gelip, bu tarihi dereye sahip çıksınlar istiyoruz. Zira bölgede yaşayan insanların da en büyük talebi budur.

GELEVERA DERESİ

Gelevera Deresi’nin asıl su kaynağı olan Boynuyoğun, Karaovacık ve Karadoğa dereleri, Giresun’un Alucra İlçesi sınırları içindeki Akılbaba Dağı’ndan doğar ve 80 kilometre sonra Karadenize erişerek denize dökülür. Ahılbaba Dağı’ndan doğan bu 3 dere Giresun’un Espiye İlçesi Arpacık Köyü civarında birleşerek Gelevera Deresi’ni oluştururlar. Dere, adını Boynuyoğun kolunun doğduğu yayla olan Gelevera’dan alır. (Kaynak: Gebze Gazetesi)

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http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2969&t=makale