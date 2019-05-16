GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Sepaş Enerji Ailesi İftarda Buluştu

Başta Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu olmak üzere Türkiye’nin her yerinde 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji ailesi iftarda bir araya geldi.

Sepaş Enerji Ailesi İftarda Buluştu

16 Mayıs 2019 Perşembe 16:16

banner419

Sapanca Maja’da gerçekleşen iftara tüm Sepaş Enerji çalışanlarıyla birlikte Sepaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal, Sepaş Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Petr Dokladal ile Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz da katılım gösterdi.



İftarda konuşma yapan Hakan Çağrı Poyraz: “Sepaş Enerji ailesiyle bir arada olduğumuz her an benim için değerli. Ancak Ramazan ayında bir araya gelmemiz bu geceye ekstra bir önem katıyor. Toplumsal ve insanı dayanışmanın en üst düzeye çıktığı ramazanın tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bahriyeli Üniforması Giyip Yemin Ettiler Bahriyeli Üniforması Giyip Yemin Ettiler
40 Yaşındaki Taraftar Vefat Etti 40 Yaşındaki Taraftar Vefat Etti
Facebook'tan canlı yayınlara kısıtlama Facebook'tan canlı yayınlara kısıtlama
"Arılar varsa yarınlar var"
Gez-Gör Kocaeli’yi Gezdiriyor Gez-Gör Kocaeli’yi Gezdiriyor
Kaza Sonrası Kavgayı Polisler Ayırdı Kaza Sonrası Kavgayı Polisler Ayırdı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bahriyeli Üniforması Giyip Yemin Ettiler
17 engelli genç "Engelliler Haftası" dolayısıyla temsili olarak bir gün askerlik yaparak terhis belgesi almanın...

Haberi Oku