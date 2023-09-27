Sepaş Enerji’den Abonelere Bilgi Güncelleme Çağrısı

Sepaş Enerji, abonelik bilgilerini güncelleme çağrısı yaptı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada abonelik bilgileri güncellemenin zorunlu olduğunun altı çizilirken, tüketicilerin, yeni abonelik, abonelik iptali, tarife zaman değişikliği vb. pek çok işlemi 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi, www.sepas.com.tr web sitesi veya Sepaş Cebinde mobil uygulaması üzerinden hızlıca yapabileceğine dikkat çekildi.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, mağduriyet yaşanmaması için abonelerini bilgi güncellemeye çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada aboneliklere ait kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiği belirtilirken başkasının adıyla usulsüz elektrik kullanımı durumunda cezai yaptırımların söz konusu olabileceği vurgulandı. Buna göre aboneliği üzerine almadan tüketime devam eden tüketicilerin elektriği kesilerek söz konusu tüketicilere ilgili mevzuat uyarınca kesme-bağlama bedelinin 5 katı yansıtılabilir. Ayrıca, bilgilerini güncellemeyen aboneler, ilgili mevzuatlar kapsamında kendilerine tanınan haklardan da yararlanamıyor.





Usulsüz elektrik kullanımına 15 günlük uyarı süresi sonrası ceza





Yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca adres değişikliğinde bulunan tüketicilerin, ayrıldıkları yerdeki aboneliği iptal edip yeni adreslerindeki aboneliği üzerlerine almaları gerekiyor. Güncel bilgilerin elektrik perakende şirketine iletilmemesi halinde aboneliğin bir başkası tarafından usulsüzce devam ettirilmesi nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor.





Başkasının ismiyle usulsüz elektrik kullandığı tespit edilen abonelere, yönetmelik uyarınca 15 günlük uyarı süresinin ardından cezai yaptırımlar devreye giriyor. Kendilerine tanınan süre zarfında aboneliği üzerine almayıp usulsüz tüketime devam edenlerin enerjisi kesilirken kesme-bağlama bedelinin 5 katı yansıtılıyor. Ayrıca abonelik gerçek kullanıcı üzerine alınıncaya dek söz konusu adrese enerji verilmeyip Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili aboneliğe dair bilgilendirme yapılamıyor.





Güvence bedeli iadesi için bilgi güncellemek şart





Kurumdan yapılan açıklamaya göre abonelik bilgilerini yenilemeyen tüketiciler sahip oldukları hakları da kullanamıyor ve mevzuattan kaynaklı gerekli bilgilendirmeler iletilemiyor.

















Yeni abonelik işleminde alınan güvence bedelinin, abonelik iptali durumunda hem iade bilgisi verilebilmesi hem de güvence bedelinin geri ödenebilmesi için bilgilerin güncel olma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca bilgilerini güncellemeyen aboneler, “iade alınmamış güvence bedeli” ile ilgili bilgilendirmelerden de haberdar olamıyor. Bilgileri güncel olan aboneler ise iade almadıkları güvence bedeli olması durumunda bu bedeli iade alabiliyorlar.









Abonelik bilgileri günün her saati kolayca güncellenebiliyor





Sepaş Enerji aboneleri kişisel bilgilerini kolaylıkla ve güvenli şekilde güncelleyebiliyorlar. 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi, www.sepas.com.tr web sitesindeki Bilgi Güncelleme butonu veya Sepaş Cebinde mobil uygulaması üzerinden günün her saati abonelik bilgilerini kontrol edip rahatça güncellemek mümkün.