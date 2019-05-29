Sevgi Evlerinde İftar Geleneği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yurt ve sevgi evlerinde kalan eski ve yeni öğrenciler, bu yıl da geleneksel iftar yemeğinde buluştu. Her Ramazan’da yapılan iftar programına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü ev sahipliği yaptı. Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte 1960 yılından bu yana farklı dönemlerde yurtta kalan eski öğrencilerle şimdiki yurt sakinleri bir araya geldi. Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve ADM Müdürlüğü’ndeki iftarda bir araya gelen eski ve yeni öğrenciler, anılarla dolu keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.

GELENEKSEL İFTAR BULUŞMASI

İzmit Yetiştirme Yurdu’nun geleneksel iftar programında her yıl Ramazan ayında eski ve yeni öğrenciler bir araya geliyor. Yurtta farklı yıllarda kalan eski öğrencilerle yeni öğrenciler etkinlik sayesinde hem kaynaşıyor, hem de anılar canlanıyor.



TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTILAR

Bir dönem Yurt ve Sevgi Evlerinde kalanlar Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Faruk Taşkın ile Suat Tan’ın gayretleri ve hayırseverler Fuat Araz’la Korkut Koşar’ın katkılarıyla organize edilen iftarda bir araya geldi. Yurtta kaldıkları yılların ardından hayata atılan eski öğrenciler, hep birlikte açılan oruçların ardından çalışma hayatında yaşadıkları tecrübeleri gençlerle paylaştı.



‘’BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ’’

Geceye katılanlara seslenen İl Müdürü Yümnü, "Biz büyük bir aileyiz. Bu tür toplantılarla ailemizin eski ve yeni fertleri birbirlerini tanıma fırsatı buluyor. Bir yandan da 18 yaşından sonra hayata atılan kardeşlerimizin problemlerini ve yapabilecek çalışmaları değerlendiriyoruz. 18 yaş sonrası izlemeleri de devam ettirerek, dayanışmayı amaçlıyoruz’’ dedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Sayın İsmet Çalışkan da, duygusal bir konuşma yaparak, eski çalışanları ve Hakkın rahmetine kavuşanları andı.



YOĞUN KATILIM

Programda ayrıca İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan, İl Müdür Yardımcıları Şerafettin Öztürk, Mesut Yalçın, şube müdürü İlhan Toğrul, kuruluş müdürleri hazır bulundu. Değişik dönemlerde yurda emek veren anneler ve diğer idari personel de toplantıya katılınca nostaljik bir ortam oluştu. Toplantıya katılanlar, bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi dilekleriyle iftardan ayrıldı.