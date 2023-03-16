SILAYI RAHİM VE MEYVE FİDANI DİKMEK İÇİN ATA MEMLEKETİM GİRESUN’DAYIM

olarak canlı yayın yaparak tarihi geçmişe yolculuğa çıkıp duygulu anlar yaşadım. 1968 yılında okula başladığım ilkokulumun perişan hali beni derinden üzdü kapılar açık camlar kırılmış ve viraneye dönmüş.

olarak canlı yayın yaparak tarihi geçmişe yolculuğa çıkıp duygulu anlar yaşadım. 1968 yılında okula başladığım ilkokulumun perişan hali beni derinden üzdü kapılar açık camlar kırılmış ve viraneye dönmüş.

CANLI YAYIN

Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Köyü ilkokulundan www.devrialem.tv canlı yayında ilkokul hatıralarımı paylaşıyorum.

YILLAR ÖNCE DİKTİĞİMİZ FİDANLAR AĞAÇ OLMUŞ MEYVE VERİYOR

İlk diktiğim meyve fidanım daha küçük yaşlarımda kiraz olmuştu çünkü kiraz benim için çok anlam ifade ediyordu. İlk okulda kirazın tüm dünyaya Giresun’dan yayıldığını , Giresun’un adının kirazdan geldiğini öğrenmiştim.

Giresun Espiye ilçesi Dikmen Köyü Karakışla Mahallesi Piri yeri ardındaki 300 yıllık kiraz ağacı dibine oturup ağacın dallarını seyir ederken yem yeşil otlar içinde mısır tarlasında uyurdum. Rahmetli büyük dedem Hasan Kandazoğlu’nun tam yeri çeşme yanında kurduğu vakıf meyve bahçesi ve taflanlıkda asırlık vişne ağacına çok zor çıkarak kiraz yerken birinci dünya harbinde şehit olan İbrahim Dedemi düşünür Fadime Halam’dan onun hikayelerini dinler vakıfkarın önemini öğrenirdim. O günler çok gerilerde kaldı artık her şey mazi oldu.

Rahmetli babam ve anamın vasiyeti olan oğlum her yıl ata memleketine gel bahçelere bak mezarlığı ziyaret et ocağı yak bacayı tüttür vasiyeti kulaklarımda çınlıyor. Ramazan öncesi sılayı rahim vasiyetini tutmak ve deprem şehitleri başta olmak üzere geçmiş atalarımız İçin fidan dikmek üzere ata memleketim Giresun’da ziyaret yapıyor fidanlar dikiyorum.

ŞEHİT İBRAHİM DEDEMİN CAMİSİ

Birinci dünya harbinde şehit olan dedem İbrahim’in adına 2001 yılında temelini attığımız Dikmen Köyü Gıran mahallesindeki caminin kapısına diktiğim kiraz fidanı çoktan ağaç olmuş meyve veriyor.

12 ile 15 Mart 2023 tarihlerinde Giresun’da bana yol arkadaşlığı yapan İsmail Bay ile yıllar önce cami bahçesine diktiğim kiraz ağacı İle hatıra fotoğrafı çekip köyde dede baba evini şenlendiren kardeşim Haydar ile ata dede mezarlarında Fatiha okuduk.

GEBZE GAZETESİ’NDE 2019 TARİHİNDE YAYINLANAN MAKALEM

Ata memleketim Soğukpınar Dikmen Köyü

Ata-Dede memleketim Giresun Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesinde bahçeme fidan diktim. Sıla-ı Rahim Kültürünü yaşatmak için Çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun’da olmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyorum. Öncelikle ecdadımın mezarlarının bulunduğu, bugünkü adı Soğukpınar beldesi olsa da 550 yıllık Osmanlı arşivlerinde Bayramoğlu nahiyesi olan köyümde, İlkokul eğitimi alıp, okuma yazma öğrendiğim Dikmen İlkokulunda çocukluk yıllarımı düşünüp, geçmişimi hatırladım.

Tarihi Dikmen camisi ve medresesinin bulunduğu yerde, yüz yıllar önce yaşanan güzel günleri hayal edip, büyük dedelerimi rahmet ve şükranla andım. Dikmen mahallesi Gıran mevkinde benimle yaşıt evin önünde, rahmetli babam, halam ve annemle diktiğimiz meyve ağaçlarının çevresine, bende fidan dikerek her yıl meyve fidanı dikme geleneğini yaşatmanın huzur ve mutluluğunu yaşarım.

Espiye ilçemizden, Köyümüze dağlardan kazma kürek insan gücü ile ilk kez 1965 yılında yol açılmıştı. Bu yoldan köye gelen kaymakamın Jipi ilk motorlu araç olmuştu. Bugün köydeki evimin bulunduğu yerde, benimde gördüğüm ilk motorlu araç olmuştu. O günü hiç unutmuyorum. Çocukluk yıllarımın geçtiği köyümü çok özlemişim, keşke Sıla-ı Rahim kültürünü yaşayıp yaşatabilsek.

ESPİYE SOĞUKPINAR TARİHÇESİ

Adını bölgede kurulan Bayramoğlu devletinden alan, geçmişte Dikmen ve Kuzköyü olarak bilinen Soğukpınar beldesi, 550 yıllık tarihi geçmişi ile önemli bir yerleşim yeridir. Osmanlı döneminde Trabzon Vilayeti Torul kazasına bağlı 7 nahiyeden biri olan Bayramoğlu, bugün beldeye mahalle olan Dikmen ve Kozköy’ün birleşmesi ile Soğukpınar adını alarak 1998 yılında Belde Belediyesi oldu.

Beldenin tarihi çok eskilere dayanır. Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı devleti tarafından tutulan 1468 tarihli Tapu Tahrir Defterindeki yazılı bilgilere göre; bugünkü adı Soğukpınar olan belde 550 yıl önce Bayramoğlu adı ile Trabzon Sancağına bağlı 7 nahiyeden biriydi. Eski adı Bayramoğlu olan Dikmen nahiyesine Kiçiköy, Ogulluca, Ağruk, Kandavur, Kozköy, Tağnalcık, Manastır-İslam, Çepni, Kurugeriş ve İncirlik köyleri bağlıydı. Bugün bu köyler yine aynı adlarla anılmakta.

(Kaynak: Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri)

Daha önce yörede yaşayan Rumlar yaşamlarını Kızılkaya madeninde bakır işleyerek sürdürmüşlerdir. Yerleşim yerleri de Kızılkaya, Düzağız Mah. ve Kasapçayırı mahallesidir. Kasapçayırında Kiliseler bulunmaktadır. (yıkılmış) Son kalan Rumlar ise 1900’lü yıllarda köyde yaşayan Türk halkı tarafından sürgün edilmiştir.

Yörenin önemli bir tarihçesi olmamasına rağmen ilçemizin arazi ve nüfus bakımından büyük köylerinden biri olup Dikmen Köyü ile birleşerek 20 Ağustos 1998 tarih ve 98/49560 sayılı karar ile Belde Belediyesi olmayı hak kazanmıştır. Başlıca geçim kaynağı fındıktır yaklaşık 200 ton fındık üretilmektedir.