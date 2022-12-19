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SİNOPLULAR DERNEĞİNDEN DEV YÖNETİM KADROSU

Kısa Adı SİYAD olan Sinoplular Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Gebze Şubesi, Geçtiğimiz günler Gebze Kültür Merkezinde muhteşem bir genel kurul yaparak adını bütün Gebzeye duyurdu. Siyad Gebze şube başkanı Bekir Savaş ekibin başında arı gibi çalıştırıyor ekibi. Çok saygın ve geniş bir kadro ile yola devam eden Savaş 35 kişilik yönetim kadrosu ile Gebze’de “ ulaşılmadık ve derdine derman olunmadık Sinoplu kalmasın” parolası ile yola çıktılar.

SİNOPLULAR DERNEĞİNDEN DEV YÖNETİM KADROSU

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:44

Birkaç gün öncede dernekteki komisyonları atayan Bekir Savaş bundan sonra daha sistemli ve kurumsal hareket ederek Gebzede bütün Sivil Toplumlarının parmakla gösterdikleri bir dernek olmak hayalimiz dedi.

Yeni görevlendirmeler şu şekilde gerçekleşti.


SİYAD GEBZE ŞUBESİ YÖNETİM ŞEMASI

   BAŞKAN

BEKİR SAVAŞ

BAŞKAN VEKİLİ

ŞENOL ÖZDEMİR

BAŞKAN YARDIMCILARI

ENDER ÖZKAN-SİNEM TUTUŞ-ŞAHİN ÖZKAN

     GENÇLİK KOMİSYONU

METİN GÖKMEN

SEBAHATTİN İKİZ

ERDİ AÇIKGÖZ

GENEL SEKRETER

YILMAZ KARAGÜLLE

ÖMER KARAGÜLLE

MÜRSEL ÖZCAN

RAMAZAN KAYA

KADIN  KOMİSYONLARI

MELEK BAŞ

SİNEM TUTUŞ

SİNEM VURAL

BANUR CEVİZCİOĞLU

CANSU CAN

ZEYNEP VURAL

KÜLTÜR TURİZM KOMİSYONU

MUSTAFA BİLGİÇ

ERSAN YILDIZ

MURAT BAŞ

RECEP TANGAL

SOSYAL İŞLER VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

AHMET ERDEM

ALİ CEVİZCİOĞLU

MUAMMER ÖZKAN

OZAN ÖZTÜRK

ERDİ AÇIKGÖZ

MALİ İŞLER KOMİSYONU

SİNEM URAL

BANUR CEVİZCİOĞLU

BURHAN ŞENTÜRK

İŞ İNSANLARI KOMİSYONU

ŞENOL ÖZDEMİR

İRFAN ÖZDEMİR

ŞAHİN ÖZKAN

EMRE TÜRKMEN

BÜROKRASİ VE YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU

BÜLENT ÖZDEMİR

BURHAN KANDEMİR

ÖMER KARAGÜLLE

TANITIM MEDYA KOMİSYONU

CANSU CAN

BURAK ÖZCAN

TEŞKİLATLANMA

(ÜYE TAKİP YENİ ÜYE)

EMRE TÜRKMEN

SABAHATTİN İKİZ

SİNEM URAL

SİVİL TOPLUM KOMİSYONU

ÜNAL ÖZCAN

YAŞAR VURAL

CEMAL YILMAZ

RAMAZAN YAMAN


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