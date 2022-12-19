SİNOPLULAR DERNEĞİNDEN DEV YÖNETİM KADROSU

Birkaç gün öncede dernekteki komisyonları atayan Bekir Savaş bundan sonra daha sistemli ve kurumsal hareket ederek Gebzede bütün Sivil Toplumlarının parmakla gösterdikleri bir dernek olmak hayalimiz dedi.
Yeni görevlendirmeler şu şekilde gerçekleşti.
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SİYAD GEBZE ŞUBESİ YÖNETİM ŞEMASI
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BAŞKAN
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BEKİR SAVAŞ
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BAŞKAN VEKİLİ
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ŞENOL ÖZDEMİR
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BAŞKAN YARDIMCILARI
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ENDER ÖZKAN-SİNEM TUTUŞ-ŞAHİN ÖZKAN
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GENÇLİK KOMİSYONU
METİN GÖKMEN
SEBAHATTİN İKİZ
ERDİ AÇIKGÖZ
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GENEL SEKRETER
YILMAZ KARAGÜLLE
ÖMER KARAGÜLLE
MÜRSEL ÖZCAN
RAMAZAN KAYA
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KADIN KOMİSYONLARI
MELEK BAŞ
SİNEM TUTUŞ
SİNEM VURAL
BANUR CEVİZCİOĞLU
CANSU CAN
ZEYNEP VURAL
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KÜLTÜR TURİZM KOMİSYONU
MUSTAFA BİLGİÇ
ERSAN YILDIZ
MURAT BAŞ
RECEP TANGAL
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SOSYAL İŞLER VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
AHMET ERDEM
ALİ CEVİZCİOĞLU
MUAMMER ÖZKAN
OZAN ÖZTÜRK
ERDİ AÇIKGÖZ
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MALİ İŞLER KOMİSYONU
SİNEM URAL
BANUR CEVİZCİOĞLU
BURHAN ŞENTÜRK
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İŞ İNSANLARI KOMİSYONU
ŞENOL ÖZDEMİR
İRFAN ÖZDEMİR
ŞAHİN ÖZKAN
EMRE TÜRKMEN
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BÜROKRASİ VE YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU
BÜLENT ÖZDEMİR
BURHAN KANDEMİR
ÖMER KARAGÜLLE
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TANITIM MEDYA KOMİSYONU
CANSU CAN
BURAK ÖZCAN
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TEŞKİLATLANMA
(ÜYE TAKİP YENİ ÜYE)
EMRE TÜRKMEN
SABAHATTİN İKİZ
SİNEM URAL
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SİVİL TOPLUM KOMİSYONU
ÜNAL ÖZCAN
YAŞAR VURAL
CEMAL YILMAZ
RAMAZAN YAMAN
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